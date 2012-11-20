جوانان باید ارتباط خود را با مسجد، بسیج و روحانیت افزایش دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه روانسر در همایش مشترک ائمه‌جمعه و جماعات مساجد و فرماند‌هان پایگاه‌های مقاومت شهرستان روانسر گفت: بسیج با استفاده از فضای معنوی مسجد و زبان گویا و رسای روحانیت در تحقق آرمان‌های انقلاب به سوی اهداف متعالی در حرکت است.

حسین کولیوند با بیان اینکه تقویت بسیج نیازمند توجه ویژه علما است،افزود: علما و روحانیان باید به امر تقویت بسیج توجه ویژه‌ای داشته باشند و رابطه بسیج و روحانیون را به خوبی تقویت کنند.

وی اقدامات فرهنگی در فضای معنوی مسجد توسط جوانان را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: جوانان باید ارتباط خود را با مسجد، بسیج و روحانیت افزایش بدهند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه روانسر افزود: اکنون که دشمن با جنگ نرم به مقابله با اعتقادات و باورهای ما آمده است مسجد می‌تواند محیطی مناسب برای ورود جوانان به جنگ نرم با دشمن باشد.

کولیوند در پایان گفت: آموزش قرآن به فرزندان وظیفه والدین است که باید از همان ابتدای کودکی فرزند خود را با قرآن و مسجد آشنا کنند و تا تربیتی دینی و اخلاقی داشته باشد.

احمدی فومنی: باید برای مقابله با دشمن مساجد را پر کنیم

یکی از روحانیون مبلغ در سپاه ناحیه صحنه گفت: دشمن می خواهد ما را از مساجد به عنوان یک سنگر اسلام دور کند، به همین دلیل باید برای مقابله با دشمن مساجد را پر کنیم.

نشست بصیرتی بسیجیان ناحیه صحنه، با حضور بسیجیان ناحیه صحنه و جمعی ازمردم این درمسجد امام حسین(ع) این شهرستان برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام محمد هادی احمدی فومنی در سخنان خود به بیان نقش مسجد در بین مردم پرداخت و اظهار داشت: مساجد پایگاه های خداوند بر روی زمین هستند که نباید آن ها را خالی گذاشت.

وی افزود: طبق روایات هرکجا از کره زمین مسجدی واقع شده است در آن مکان حتما خون شهید بیگناهی ریخته شده است.

وی نگهداری و پاسداری از مساجد را وظیفه گروه خاصی ندانست و بیان کرد: همه مردم وظیفه دارند از مساجد پاسداری کنند و آن ها را از آفت های ممکن حفظ کنند.

حجت الاسلام فومنی در پایان به نقش دشمن برای دور کردن مردم از مساجد اشاره و تاکید کرد: دشمن می خواهد ما را از مساجد به عنوان یک سنگر اسلام دور کند و برای انجام آن هزینه های بسیاری صرف می کند و ما باید هوشیار باشیم و برای مقابله با آن طبق فتوای مراجع، مساجد را پرکنیم.