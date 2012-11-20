پرواز از البرز به کربلا/ نمایش کاملترین ماکت کربلا و تصویر نقش صبر

به گزارش خبرنگار مهر، همه آنهایی که یکبار طعم شیرین زیارت امام حسین(ع) و ائمه اطهار(ع) در کربلا را چشیده اند، هر محرم دلشان به یاد سفر به کربلا پر می کشد و گاه که امکان سفر دوباره مهیا نیست چه می توان گفت و چه می توان کرد جز غم فراق و اشک هایی که تنها بر گونه ها سرازیر می شود.

هیئت مهدیون کرج در اقدامی شایسته با نمایش کامل ترین ماکت کربلا دل های عاشق را به کربلا پرواز می دهد.

همچنین در کنار برپایی ماکت کربلا، نمایشگاه تصویری نقش صبر نیز برپا شده است که برای اولین بار در کشور به صورت نقاشی و پرده خوانی به بیان وقایع پنهان، معجزات و کرامات کاروان اسراء اهل بیت در راه کوفه و شام پرداخته است.

این نمایشگاه تا نهم آذرماه به از ساعت 19 تا 24 آماده بازدید علاقمندان است.

مکان برپایی این نمایشگاه در بلوار باغستان، روبروی ورزشگاه انقلاب، بالاتر از بازار روز، نبش خیابان هشتم، مجتمع مهدیون است.

عکس از فائزه باقری