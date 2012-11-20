تشکیل سازمان پیشگیری در آینده ای نزدیک

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینی در مراسم معارفه خود اظهار داشت: در خصوص پیشگیری از جرائم باید فرهنگ سازی صورت گیرد و به مردم آموزش های لازم داده شود. همچنین تشکیل نهاد های مردمی پیشگیری از جرم باید در اولویت قرار گیرد. در حال حاضر 7 هزار هسته پیشگیری از جرم داریم که در محلات فعال هستند. هر هسته نیز از 10 نفر تشکیل می شود حال باید هر کوچه یک هسته در نظر گرفته شود.

وی خاطر نشان کرد: روحانیت می تواند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع ناهنجاریها در جامعه داشته باشد و باید روی آنها سرمایه گذاری بیشتری در این حوزه صورت گیرد.