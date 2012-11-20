سکوت زمانی که دین به حمایت نیاز دارد نشانه بی بصیرتی و بی ایمانی است

به گزارش خبرگزاری مهر‏‌، آیت الله رضا استادی در جمع عزاداران حسینی(ع) در حسینیه شهدای قم، با اشاره به اهداف قیام عاشورا، اظهار داشت: نجات دین و نجات مردم گمراه از آن دوران تا طول تاریخ، از مهم ترین اهداف قیام امام حسین(ع) است که از لابلای سخنان بزرگان دین استخراج شده است.

وی افزود: وقتی جامعه ای، در جهل غوطه ور شد، امثال یزید بر آن حاکم می شوند، در این جامعه است که امام حسین(ع) برای نجات مردم از این جهل مرگبار قیام کردند تا ذهن های خواب آلوده را بیدار و دین نجات دهند.

دبیر شورای عالی حوزه های علمیه ادامه داد: امام(ع) در این قیام به همه دنیا فهماندند که یزید شاید بتواند برای خود حکومتی تشکیل دهد، ولی نمی تواند نام خود را خلیفه رسول الله(ص) بنامد و به همین جهت یک لحظه نیز در برابر حکومت وی ساکت ننشستند.



وی ادامه داد: یکی از اشتباهاتی که در برداشت های مردم از سخنان اهل منبر به خصوص در موضوع عاشورا می شود القای این مطلب است که امام برای این که از ما شفاعت کنند، شهید شدند؛ این برداشت اشتباه است.



امام حسین(ع) برای حفظ دین خدا شهید شد





عضو جامعه مدرسین حوزه اضافه کرد: امام(ع) برای حفظ دین خدا شهید شد، ولی این که می توانند از ما شفاعت کنند در جای خود باید بحث شود، این که همه ما محتاج به شفاعت این بزرگواران هستیم غیرقابل انکار است، ولی بیان این مطلب که شفاعت تنها دلیل قیام حضرت بود، مساله درستی نیست؛ چون این برداشت یک خط فکری بسیار مخرب را ایجاد می کند و عده ای تصور می کنند که ما مجاز هستیم به واسطه عشق به حضرت، هر گناهی را مرتکب شده و بعدها منتظر شفاعت می مانیم؛ در حالی که حضرت برای این که گناهی صورت نگیرد، قیام کردند.

آیت الله استادی ادامه داد: یکی دیگر از برداشت های اشتباه از متون زیارتی این است که برخی عنوان می کنند که امام، شهید گریه است؛ درحالی که این برداشت نیز اشتباه است؛ زیرا گریه برای امام حسین(ع) سازنده است، ولی امام برای اشک ریختن ما شهید نشدند و قیام حضرت هدف بسیار بالاتری را تعقیب می کرد.



امام جمعه قم با اشاره به این که یکی از درس های عاشورا این است که به مردمی که در مقابل حضرت ایستادند نظر بیافکنیم و تفاوت های خود را با آنان احصا کنیم که مبادا در دام شیطان گرفتار شویم، گفت: غیر از عده ای که به خاطر پول، کینه و... در مقابل حضرت جنگیدند، عده ای نیز بودند که بسیاری از آنان از حقانیت امام مطلع بودند، ولی در کناری ایستاده و نظاره گر بودند، علاوه بر این افراد عده دیگری از مردم نیز تنها به این رویداد به عنوان یک رویداد عادی نگاه کردند؛ در حالی که تنها گناهکاران جنگ با امام، شمشیر به دستان نبودند و همه افرادی که در مقابل ظلم یزید در کنار امام قرار نگرفتند، به شدت مسئول هستند، همچنین تمام مردمی که سکوت کردند در اعداد گمراهان هستند.



وی با بیان این که سکوت و تماشاچی بودن در موقعی که دین به حمایت ما نیاز دارد، نشانه بی بصیرتی و بی ایمانی است، افزود: اکثر افرادی که امام را یاری نکردند و به خاطر سکوتشان مجازات خواهند شد، اهل سجود و رکوع و نماز شب و حج و... بودند، ولی به خاطر این که امام خویش را نشناختند و به مقام ولایت او گردن ننهادند و در روزی که ولی شان به آنان نیاز داشت، نظاره گر بودند، جزو گمراهان و ظالین قرار گرفتند.



دین با قیام امام حسین(ع) رابطه مستقیم دارد





آیت الله استادی با تاکید بر این که حیات نماز، روزه، حج، زکات و به طور کلی دین با قیام امام حسین(ع) رابطه مستقیم دارد، ابراز داشت: در این بین وظیفه ای از شیعیان در قبال این قیام کم نمی شود؛ همواره باید این سوال را از خود بپرسیم که وظیفه ما در قبال حضرت چیست؟ و حضرت از ما چه انتظاری دارد؟؛ اگر امام برای دفع فساد در جامعه قیام کردند، وظیفه ماست که مانعی مستحکم در مقابل ترویج فساد و تباهی در جامعه باشیم.



دبیر شورای عالی حوزه های علمیه ادامه داد: یکی از وظایف تاریخی ما این است که همواره پشتیبان نظام اسلامی و دینی باشیم؛ اگر کاری کنیم که به نظام دینی خللی وارد شود، بدون شک در مقابل کلام حضرت عباس(ع) که فرمودند "اگر دو دست مرا نیز قطع کنید، یک لحظه دست از دین خود نمی کشم"، قرار گرفته ایم.



به گزارش مرکز خبر حوزه، امام جمعه قم تاکید کرد: افرادی که وابستگی به نظام دارند، هیچ گاه نباید کاری کنند که نظام اسلامی را متزلزل کرده و به فکر منافع شخصی خود باشند و نظامی را که بر پایه اسلام بنا شده و در راستای تحقق جامعه اسلامی تلاش می کند، با مشکل مواجه کنند.