به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور فردا چهارشنبه با برگزاری 14 دیدار در گروه‌های دوگانه پیگیری می‌شود.

گسترش فولاد صدرنشین گروه "الف" در خانه به مصاف ابومسلم می‌رود که خداداد عزیزی عصر دوشنبه به خاطر مشکلات این باشگاه، از ادامه همکاری با این تیم انصراف داده است. نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه شهدا گرگان به مصاف اتکا می‌رود که برای فرار از جمع تیم‌های پائین جدول به پیروزی فکر می‌کند. الوند همدان در تهران میزبان پارسه است و نساجی مازندران کار سختی در سیرجان برابر گل‌گهر دارد.

برنامه دیدارهای هفته یازدهم لیگ دسته اول از گروه "الف" و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

چهارشنبه 01/09/91

گروه الف:

* مس سرچشمه - شهرداری اراک، ساعت 14، ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه

* پارسه ایرانیان - الوند همدان، ساعت 14، ورزشگاه صنایع دفاع تهران

* اتکا گلستان - نفت مسجد سلیمان، ساعت 14، ورزشگاه شهدا گرگان

* گل‌گهر سیرجان - نساجی مازندران، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر سیرجان

* گسترش فولاد تبریز - ابومسلم مشهد، ساعت 14:15، ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

* استقلال اهواز - ماشین سازی تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی اهواز

* شاهین بوشهر - آهن بافق یزد، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

جدول رده‌بندی گروه الف:

1- گسترش فولاد 22 امتیاز

2- نفت مسجد سلیمان 21 امتیاز

3- الوند همدان 19 امتیاز

4- نساجی مازندران 18 امتیاز

5- مس سرچشمه 17 امتیاز

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13- ماشین سازی تبریز 7 امتیاز

14- استقلال اهواز 6 امتیاز

پاس همدان صدرنشین گروه "ب" میزبان مس سرچشمه است و پیروزی در این بازی آنها را به قهرمانی در نیم فصل نزدیک‌تر خواهد کرد. مس هم برای فاصله نگرفتن از مدعیان به فکر رقم زدن نتیجه‌ای جالب در همدان است.

شهرداری تبریز هم میزبان صنعتی خوزستان تیم دوم گروه است و راهیان کرمانشاه تیم سوم جدول در خانه به مصاف یادآوران شلمچه یکی از دو قعرنشین گروه می‌رود.

برنامه دیدارهای هفته یازدهم لیگ دسته اول از گروه "ب" و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:



چهارشنبه 01/09/91

گروه ب:

* نیروی زمینی تهران - شهرداری یاسوج، ساعت 14، ورزشگاه شهدا نزاجا تهران

* سایپا شمال - برق شیراز، ساعت 14، ورزشگاه شهدا ساری

* فولاد یزد - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه شهید نصیری یزد

* پاس همدان - مس رفسنجان ، ساعت 14:15، ورزشگاه قدس همدان

* راهیان کرمانشاه - یادآوران شلمچه، ساعت 14:15، ورزشگاه آزادی

* شهرداری تبریز - صنعتی خوزستان، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی تبریز

* ملی حفاری اهواز - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز

جدول رده‌بندی گروه ب:

1- پاس همدان 21 امتیاز

2- صنعتی خوزستان 20 امتیاز

3- راهیان کرمانشاه 19 امتیاز

4- ایرانجوان بوشهر 17 امتیاز

5- شهرداری یاسوج 15 امتیاز

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13- یادآوران شلمچه 8 امتیاز

14- فولاد یزد 7 امتیاز