بازسازی سریع مناطق زلزله زده حاصل تجربیات سپاه/ تحویل 700 واحد مسکونی

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد علی جعفری پیش از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از مناطق زلزله زده و در گفتگو با خبرنگاران گفت: منطقه ارسباران عرصه مجاهدت بسیجیان بوده که همه دلسوزان انقلاب اسلامی با همکاری دلسوزانه خود توانستند به خوبی روند بازسازی را ادامه دهند.

وی یادآور شد: در این اتفاق ناگوار و این زلزله شاهد همکاری دولت و ملت با تمام قوا بودیم و تنها عرصه ای بود که در کمترین زمان ممکن مورد بازسازی قرار گرفت.

سرلشکر جعفری ادامه داد: آنچه که در این زلزله مهم است حس همدوستی و نوع دوستی بود که از اسلام آموختیم و این نوع حرکت و انسجام را دشمن باید مشاهده کند و دیگر کشورها هم از جمهوری اسلامی ایران الگو بگیرند.

فرمانده کل سپاه با اشاره به موقیعت استراتژیک منطقه ارسباران گفت: ارسباران منطقه استراتژیک ایران بوده و تمام قوا در این منطقه حضور داشته که سپاه دو هزار واحد مسکونی تعهد داشت که 700 واحد آن را امروز تحویل می دهد و مابقی آن در ماه آینده تحویل خواهد داد.

وی ادامه داد: 12 هزار واحد دامی نیز از دیگر تعهدات سپاه بود که هفت هزار واحد آن در جریان این بازدیدها واگذار می شود .

جعفری تاکید کرد: بسیج با تمام امکانات تمام تلاش خود را می کند تا پیش از رسیدن فصل سرما و زمستان تمامی واحدها را تحویل دهد که این تلاش ها نشانگر عشق و دلدادگی بسیج به مردم است.