محمد حسین زدا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه، کارفرمایانی که علاوه بر نیاز خود در کارگاهها اقدام به استخدام نیرو می کنند می‌توانند از قانون بخشودگی حق بیمه استفاده کنند.

وی تاکید کرد: ازابتدای اجرای قانون برنامه پنجم این ماده نیز در تمامی شعب سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور اجرایی شده است وطی این مدت 250 هزار نفر با استفاده از قانون بخشودگی حق بیمه ، درکارگاهها مشغول به کار شده اند.

مدیرکل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی گفت: استفاده از بخشودگی حق بیمه تاپایان برنامه پنجم توسعه یعنی سه سال دیگر ادامه خواهد داشت به همین دلیل از کارفرمایان می خواهیم که برای برخورداری از بخشودگی طی این مدت اقدام کنند.

به گفته زدا، 18درصد سهم بیمه کارفرمایان در صورت برخورداری از شرایط لازم و استفاده از ماده 80 ، از سوی دولت پرداخت خواهد شد.

وی اظهار داشت: البته کارفرمایان در صورت اخراج کارگران استخدام شده از بخشودگی حق بیمه مادام العمر محروم شده و باید حق بیمه را خودشان پرداخت کنند که این موضوع نیز توسط کمیته های ویژه مشخص می شود.