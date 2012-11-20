برای تحقق امر به معروف و نهی از منکر نیاز به عزم عمومی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالعلی گواهی مسئول نمایندگی مقام معظم رهبری در سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) امروز در دومین همایش امر به معروف و نهی از منکر که به همت سپاه تهران بزرگ برگزار شد، امر به معروف و نهی از منکر را از مجموعه تعالیم اسلامی دانست وگفت: متاسفانه امروز امر به معروف و نهی از منکر جایگاه خود را در جامعه پیدا نکرده و نخواهد کرد چرا که هنوز عزم عمومی برای تحقق این فریضه مهم الهی ایجاد نشده است.

وی گفت:‌ اگر می‌خواهیم امر به معروف و نهی از منکر به درستی در جامعه اجرایی شود نیازمند عزم عمومی هستیم.

مسئول نمایندگی مقام معظم رهبری در سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) با بیان اینکه تمامی انبیاء در راه امور به معروف و نهی از منکر به شهادت رسیده‌اند اظهار داشت:‌ از این رو اگر ما در جهت فریضه امر به معروف و نهی از منکر جان خود را از دست بدهیم کار بزرگی انجام نداده‌ایم.

وی ادامه داد: اگر امر به معروف و نهی از منکر به درستی و به خوبی در جامعه اجرا شود تمامی کسب و کارها حلال می‌شود و دیگر وضعیت فعلی در بازار به وجود نمی‌آید.

بنا بر این گزارش سرهنگ پاسدار علی بیگی معاون اطلاعات سپاه تهران بزرگ نیز در این همایش گزارشی از عملکرد سپاه در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر ارایه داد.

وی با بیان اینکه تا به امروز اقدامات خوبی از سوی سپاه تهران بزرگ و بسیج برای تحقق فریضه امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفته است، افزود: در سال 91 ما پایگاه‌های زیادی را برای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر راه اندازی کردیم و انشاءالله پایگاه‌های دیگری نیز تا آخر امسال راه اندازی می‌کنیم. همچنین در این پایگاه‌ها توجه ویژه‌ای را به حوزه خواهران انجام داده‌ایم.

معاون اطلاعات سپاه تهران بزرگ افزود: یکی از اقدامات شاخص ما در اجرای امر به معروف و نهی از منکر برخورد و تذکر به اراذل، معتادان و بدحجاب‌ها در اکثر بوستا‌ن‌های تهران بوده است ما توانستیم در این زمینه اقدامات خوبی را صورت دهیم که در این راستا می‌توان به طرح چادر حکمت اشاره کرد.

وی همچنین افزود: خوشبختانه در زمینه جمع‌آوری ماهواره‌‌ها نیز اقدامات خوبی را در اکثر حوزه‌ها انجام داده‌ایم.

بیگی در ادامه سخنانش به برخی از نقاط ضعف در حوزه امر به معروف و نهی از منکر پرداخت و افزود: یکی از نقاط ضعف ما در این حوزه آن است که درک مشترکی در زمینه دستورالعمل‌هایی که صادر می‌شود وجود ندارد و اکثر اعضا سلایق شخصی خود را در این دستورالعمل‌ها اعمال می‌کنند.

وی افزود: یکی دیگر از نقاط ضعف آن است که جلسات امر به معروف و نهی از منکر به خوبی برگزار نمی‌شود. همچنین انتظار داریم برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته در عرصه امر به معروف و نهی از منکر به خوبی و به درستی تبیین شود.

وی افزود:‌انتظار داریم سایر بخش‌های دیگر نیز در این فریضه مهم نقش تاثیرگذار خود را ایفا کنند.

معاون اطلاعات سپاه تهران بزرگ گفت:‌ خوشبختانه توانستیم اقدامات خوبی را در حوزه امر به معروف و نهی از منکر انحام دهیم. از این رو اگر بگوییم تمامی برنامه‌ها و اقدامات ما محقق شده است گزافه گویی نکرده‌ایم. البته معتقدیم باز باید اقدامات مهمی در این حوزه صورت گیرد.