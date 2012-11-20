محدودیتهای ترافیکی جاده های کشور در پایان هفته اعلام شد

سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تمهیدات ترافیکی در جاده های کشور برای ایام تاسوعا و عاشورا و محدودیت های تردد در روزهای پایانی هفته اظهار داشت: تردد موتور سیکلت از ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه تا ساعت 24 روز یکشنبه هفته آینده از محورهای کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران-سمنان-مشهد ممنوع است.

وی با بیان اینکه تردد انوع تریلر و کامیون از محور کرج-چالوس همچنان ممنوع است، افزود: تردد وسایل نقلیه از ساعت 16 تا 21 روز جمعه از میدان امیر کبیر کرج تا دهنه شمالی تونل کندوان در استان البرز به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع می شود.ضمن اینکه تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12 تا 24 روز یکشنبه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 تا 24 از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یکطرفه خواهد بود.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور در مورد محدودیت های ترافیکی جاده هراز گفت: تردد کامیون ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 تا24 روز چهارشنبه و همچنین ساعت 6 تا 24 روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه از محور هراز ممنوع می باشد.

سلبی تاکید کرد:تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12 تا 24 روز یکشنبه از رودهن محدوده مشاء به سمت آمل ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12:30 تا 24 از آب اسک تا رودهن ( محدوده مشاء) یک طرفه می شود.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور در خصوص تردد در محور دماند اظهار داشت: تمامی تریلرها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 تا 24 روز چهارشنبه و همچنین ساعت 6 تا24 روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.

به گفته وی تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 14 تا 24 روزهای پنجشنبه ، جمعه، شنبه و یکشنبه از محور رشت قزوین و مسیر مخالفش ممنوع است.

سلبی با بیان اینکه تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 14تا 24 روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه از محور آستارا به اردبیل و بالعکس ممنوع می شود در مورد محدودیت های ترافیکی محور زاهدان- زابل گفت: تردد تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 15 تا 20 روز چهارشنبه و از ساعت 15 تا 22 روز یکشنبه از محور زاهدان- زابل و بالعکس ممنوع خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به اینکه تردد تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 14 تا 18 روزهای چهارشنبه و یکشنبه از محور زاهدان- زابل و بالعکس ممنوع است. ضمن اینکه مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راه با شماره تلفن 88255555 به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای کشور و امداد رسانی احتمالی است.