به گزارش خبرنگار مهر، نبی الله باقری‌ها که پیش از شروع فصل از شهرداری تبریز به صنعت نفت آبادان پیوسته بود بعد از حضور "آلفردو کاسیمیرو" به یک بازیکن نیمکت نشین تبدیل شد. به همین خاطر باقری‌ها دنبال گرفتن رضایتنامه‌اش است تا در صورت موافقت باشگاه، نیم فصل از این تیم جدا شود.

این در حالی است که یکی از مشکلات اصلی صنعت نفت به خط دفاعی مربوط می‌شود که البته با حضور کاسیمیرو مدافعان این تیم عملکرد بهتری داشته‌اند. سرمربی صنعت نفت در همین راستا مدافع برزیلی سایپا را مد نظر دارد تا او را به تیمش اضافه کند. با وجود این صنعت نفت با مشکل سهمیه بازیکنان خارجی روبرو است و برای جذب "خوزه مارسیو" باید یکی از بازیکنان خارجی خود را از لیست کنار بگذارد.