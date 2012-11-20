گورخر ایرانی از خطر انقراض در منطقه بهرام گور خارج می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،حسینعلی ابراهیمی کارنامی با ابراز خرسندی از افزایش چشمگیر این گونه ارزشمند افزود: گور خر ایرانی پستاندار بزرگ و زیبایی است که این گونه در لیست IUCNجزء گونه های در معرض خطر قرار گرفته است.

وی افزود: این زیر گونه جز در ایران، در تمام کشورهایی که روزی پراکندگی داشته منقرض شده و آخرین بازمانده آنها در دو جمعیت مجزا، یکی در انتهای شمالی بیابان مرکزی ایران در پارک ملی توران و دیگری در انتهای جنوبی آن منطقه حفاظت شده بهرام گور پراکندگی دارند. این وضعیت مسئولیت سنگینی را برای نگهداری آخرین تعداد از این گونه در دنیا بر دوش ما گذاشته است.

ابراهیمی کارنامی همچنین گفت: در حال حاضر از نظر وسعت زیستگاه و وضعیت جسمانی ، گورخرهایی که دربهرام گور زندگی در شرایط مطلوبی به سر می برند و رشد بیش از21 درصدی جمعیت گور خر ایرانی در سرشماری پاییزه امسال نسبت به سرشماری سال 1390 گواهی بر این واقعیت است که امنیت زیستگاه منطقه حفاظت شده بهرام گور به خوبی تامین شده و با افزایش حضور محیط بانان و تهیه و ایجاد تجهیزات و امکانات آبرسانی و غذارسانی به این حیات وحش شرایط برای زاد و ولد و زندگی آرام این گونه ارزشمند فراهم شده و خوشبختانه مراقبت های لازم از این گونه صورت گرفته و علوفه و غذای کمکی مورد نیاز در فصول سرد وخشک تامین شده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس نقش مشارکت جوامع محلی و همکاری دانشگاهیان را در بهبودوضعیت گونه و رشد جمعیت آن اثرگذار دانسته و از همکاری قاطعانه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی با شکارچیان و صیادان تشکر کرد و افزود: برای جلوگیری از انقراض این گونه ارزشمند مطالعات جامعی در استان انجام شده و در طرح مذکور به دنبال زیستگاه مطلوب و مناسب دیگری در استان فارس برای پرورش گورایرانی هستیم که به همین منظور مطالعاتی با هدف بهره برداری از سایت گور خر ایرانی در منطقه دره باغ بوانات در حال انجام است.

وی در ادامه مهمترین اقدامات حفاظتی این اداره کل در راستای حفاظت از این گونه ارزشمند را علت یابی بیماریهای احتمالی این گونه ، انجام مطالعات در خصوص رفتار، وضعیت تغذیه و زیستگاه آنها و همچنین اقدامات لازم بمنظور بهبود وضعیت تغذیه، ایجاد شرایط زیستگاهی مناسب تر، حفاظت بهینه و لایروبی مستمر چشمه و آبشخورهای آن و غیره ... دانست که باعث شده تا گور خرهای استان فارس در حال حاضر از شرایط زیستگاهی بهتری برخوردار باشند.

ابراهیمی کارنامی تاکید کرد: طی سال های اخیر مطالعات و مراقبت های خاص و جدی تری بر روی این گونه توسط کارشناسان محیط زیست صورت گرفته که از آن جمله می توان به سرشماری سالانه گونه ها پایش ماهانه و رفع نقایص موجود در محدوده مطالعاتی و نیز تهیه طرح مطالعه گونه و زیست گاه گورخرتوسط اساتید دانشگاه شیراز اشاره کرد، در سالهای اخیر علیرغم شرایط نامساعد جوی و خشکسالی ها ،خوشبختانه با مراقبت و پایش این منطقه آمار گور سیر صعودی داشته و بر اساس آخرین سرشماری درپاییزه امسال که روز گذشته به پایان رسیده 433راس گور در منطقه حفاظت شده بهرام گور وجود دارد.

گور ایرانی از نظر ظاهری شباهت زیادی به الاغ داشته ولی قدری از آن بزرگتر است . جمجمه نسبتا" کشیده ای دارد گوش های بلند، باریک و نوک تیزی دارد که از نظر اندازه حد فاصل گوش های اسب و الاغ می باشد. دم نیز بلند است و از موهای کوتاهی پوشیده شده ولی در قسمت انتهایی دم موها به تدریج بلند می شوند پوشش زمستانی نسبتا بلندتر و رنگ آن هم قدری تیره تر و تقریبا خاکستری متمایل به قهوه ای است.

رنگ موهای انتهای دم اطراف سم و انتهای گوش سیاه رنگ است و نوار قهوه ای رنگی درناحیه ستون مهره ها وجود دارد. این نوار از بالای سر شروع شده و تا انتهای دم ادامه دارد. درناحیه گردن نیز یال کوتاه و برافراشته ای به رنگ قهوه ای تیره وجود دارد.همچنین درسطح داخلی دست ها تکه پوست گرد و سیاه رنگی که فاقد مو است مشاهده می شود.