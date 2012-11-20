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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۱۴

تیموری:

حضور نماینده اداره استاندارد در پنجره واحد تجاری همدان ضروری است

حضور نماینده اداره استاندارد در پنجره واحد تجاری همدان ضروری است

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان همدان از آمادگی اداره کل استاندارد همدان برای استقرار نماینده در پنجره واحد تجاری گمرک این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد تیموری اظهار داشت: براساس مصوبه هیئت دولت و ماده 12 قانون امور گمرکی، نمایندگان ادارات مرتبط باید در گمرک مستقر شوند که این مصوبه در قالب ایجاد پنجره واحد تجاری مطرح شده است.

وی در خصوص ایجاد پنجره واحد تجاری در گمرک همدان گفت: منظور از پنجره واحد، مستقر شدن سازمانهای دخیل در ترخیص کالا از جمله اداره کل استاندارد در گمرک است.

وی اضافه کرد: ایجاد پنجره واحد تجاری موجب تسهیل در انجام امور گمرکی و ترخیص کالا شده و تسریع در امور گمرکی از کارکردهای مثبت راه اندازی این پنجره است.

وی یادآور شد: راه اندازی پنجره واحد تجاری در گمرک سبب سرعت فرآیند ترخیص کالا و امور مربوط به صادرات و واردات می شود و در واقع به معنای ارائه خدمات متمرکز توسط سازمانهای مرتبط با تشریفات گمرکی است.

وی گفت: پنجره واحد تاثیر مهمی در توسعه صادرات، تسهیل در واردات قطعات و مواد اولیه واحدهای تولیدی استان و ایجاد رضایتمندی فعالان اقتصادی استان خواهد داشت.

کد مطلب 1748494

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