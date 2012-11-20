دکتر سعید سهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تدوین سند راهبردی کشور در امور نخبگان افزود: پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری در سال 89، تدوین سند ملی نخبگان در بنیاد ملی در دستور کار قرار گرفت.

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه پیش نویس این سند به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد، اظهار داشت: این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از بررسی‌های لازم به تصویب رسید و از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد.



وی با تاکید بر اینکه این قانون به عنوان سند بالادستی کشور در حوزه نخبگان محسوب می شود، ادامه داد: بر اساس این سند، امور نخبگان تنها منحصر به بنیاد ملی نخبگان نمی‌شود بلکه وظایفی برای سایر ارگانها چون وزارتخانه‌های آموزش و پرورش ، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نظر گرفته شده است.



سهرابی با بیان اینکه این سند از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور ابلاغ شده است، اضافه کرد: از این رو همه نهادها ملزم به رعایت مفاد این سند هستند.



وی از بازنگری آیین نامه‌های موجود در بنیاد ملی نخبگان خبر داد و یادآور شد: مرحله پس از تصویب سند، تدوین آیین نامه‌های اجرایی است که در این راستا با تشکیل کارگروه‌های تخصصی اقدام به بازنگری و اصلاح آیین نامه‌های موجود در بنیاد ملی خواهد شد.



قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه به این آیین‌نامه‌ها انتقاداتی وارد است، افزود: این اصلاحات در زمینه‌هایی چون تسهیلات، نوع تسهیلات، افراد مشمول نخبگی و سایر موارد می شود.



وی با تاکید بر اینکه این اصلاحات با توجه به محتویات سند ملی راهبردی در امور نخبگان انجام خواهد شد، گفت: از همه نخبگان و صاحب‌نظران درخواست می‌شود که در صورت داشتن نقطه نظراتی در زمینه این آیین‌نامه به بنیاد ملی نخبگان اعلام کنند تا در مطالعات اصلاحی آیین نامه ها مد نظر قرار دهیم.