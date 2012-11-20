مطالعات کاربردی اتاق فکر قم در اختیار مسئولان قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مومن در دیدار اعضای اتاق هم اندیشی توسعه استان قم با وی، بر ضرورت برنامه ریزی بلند مدت این نهاد مردمی تأکید کرد و گفت: اتاق هم اندیشی توسعه می‌تواند در حوزه‌های مختلف تخصصی وارد شود تا هر چه بیشتر شاهد عمران و آبادانی شهر مقدس قم باشیم.



وی با تقدیر از برگزاری جلسات هفتگی این اتاق فکر اظهار داشت: مطالعات راهبردی شما در طی 50 جلسه برگزار شده قطعاً می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود استان قم را حل نماید.



عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به اینکه دولت دهم در ماه‌های پایانی فعالیت خود قرار دارد، تصریح کرد: اتاق توسعه هم اندیشی استان قم می‌تواند زمینه‌ای را فراهم آورد تا کارگزاران دولت یازدهم نیز در مسیر احیاء و آبادانی قم از تجربیات ارزشمند این اتاق بهره مند شوند.



حجت الاسلام علی بنایی، دبیر اتاق توسعه هم اندیشی قم در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از اهتمام ویژه حضرت آیت الله مومن به مباحث عمرانی ، اجتماعی و فرهنگی استان قم، گزارشی از فعالیت های انجام شده توسط کمیته های یازده گانه این اتاق ارائه و خواستار پیگیری جدی امور مربوط به قم در حوزه های مختلف شد.



در این دیدار گزارش تخصصی کمیته های حمل و نقل و ترافیک، فرش و IT ، سرمایه گذاری و جذب منابع، آب و کشاورزی، فرهنگ و ورزش توسط مسئولین کمیته ها ارائه گردید.



لازم به ذکر است پس از سفر دوم رهبر معظم انقلاب اسلامی به قم(مهر 89) ستادی مردمی و خودجوش از متخصصین، مسئولان و کارشناسان آشنا با مشکلات استان نسبت به پیگیری فرمایشات رهبر معظم انقلاب و مصوبات سفر معظم له به قم در قالب 11 کمیته کاری اقدام نموده و نسبت به برنامه ریزی کوتاه مدت ،میان مدت (پنج ساله ) و بلند مدت(20 ساله) جهت جبران عقب ماندگی‌های انباشته شهر قم و دستیابی به یک شهرملی و بین المللی در راستای اهداف تدوین شده رهبری برای شهر مقدس قم نسبت به ایجاد اتاق هم اندیشی توسعه استان قم(اتاق فکر) اقدام نموده است.

