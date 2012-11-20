سرقتهای میلیونی کارمند سابقه بانک با جعل اسناد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد مهدی کاکوان رئیس پلیس فتا استان البرز با اشاره به این خبر گفت: با شکایت فردی مبنی بر برداشت مبلغ 18 میلیون تومان از حسابش ماموران اقدامات خود را برای شناسایی فرد برداشت کننده آغاز کردند.ا

وی ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته مشخص شد، برداشت وجه به صورت حضوری و با ارائه مدارک شناسایی جعلی صورت گرفته است. در ادامه تحقیقات مشخص شد چندی قبل یک زن و مرد به بانک مراجعه و این وجه را به حساب فرد مشخصی واریز کرده اند که پس از احضار، وی معترف شد وجه مورد نظر بابت طلبی بوده که از متهم داشت.همچنین یکی از متهمان پرونده که زن جوانی بود ، شناسایی و دستگیر شد.

رئیس پلیس فتا استان البرز تاکید کرد: با اعترافات زن جوان، همدستش نیز شناسایی و مشخص شد توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر فومن دستگیر شده و در زندان است. پس از انجام هماهنگی متهم مورد بازجویی قرار گرفت و پس از انکارهای اولیه لب به اعتراف گشود و به بزه خود اعتراف کرد و در بازجویی ها گفت: چندی قبل متصدی بانک بوده و زمانیکه مشتریان به بانک مراجعه می کردند مدارک آنها را سرقت کرده و در فرصتی مناسب آنها را جعل کرده و سپس اقدام به برداشت پول از حساب آنها می کرد.