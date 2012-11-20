ارزشمندترین سرمابه گذاری کشور در حوزه آموزش و پرورش است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عباس زاده مشکینی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان ایلام اظهار داشت: ارزشمندترین سرمابه گذاری کشور در حوره اموزش و پرورش است چرا که منجر به تربیت نیروی انسانی کارامد و متخصص در نظام اسلامی خواهد شد.

وی بیان داشت: حاکمیت باید نگاه ویژه و مسئولانه ای به حوزه آموزش و پرورش داشته باشد و حضور بنده در مدارس یک بحث مبنایی است نه نمایشی و هر چه ما در این بخش سرمایه گذاری کنیم در تربیت منابع انسانی نتیجه بخش خواهد بود.

وی گفت: نظام ما، آینده ما و کشور ما در دست همین دانش آموزان است و دشمنان هم براساس منافع وچشم اندازخود در این حوزه سرمایه گذاری می کنند.

این مسئول اضافه کرد: در سال های گذشته در حوزه سخت افزاری آموزش و پرورش فعالیت ها و سرمایه گذاری های خوبی انجام شده که جای تشکر دارد اما توجه بیشتر ما باید روی توسعه برنامه های نرم افزاری باشد.

وی تصریح کرد: هدف این است که این نرم افزار تربیتی جمهوری اسلامی در رشته های مختلف و سطوح مختلف به دانش آموزان انتقال یابد که این اصلی ترین کار ماست و نباید از آن غافل شد.

عباس زاده مشکینی گفت: مدیران مناطق مرتبط باید به مدارس و مشکلات سرکشی و رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: خوشبختانه ارزیابی بنده در کلاس هایی که بازدید کردم، از شرایط تدریس و تحصیل در مدارس استان مثبت و امیدوار کننده است و انصافا دانش آموزان بسیار با نشاط و مسلط بودند و دانش آموزانی که امروز در آموزش و پرورش در حال تحصیلند، ظرفیت، هوش و فراصتشان بیشتر از نسل های قبلی است.

استاندار ایلام تأکید کرد: هر مشکلی که آموزش و پرورش دارد و می تواند با کمک استانداری یا معاونین حل شود در یک تعامل صمیمانه این مسائل مطرح شود.

عباس زاده تصریح کرد: اگر آموزش و پرورش مشکلی دارد که عدم توجه به آن ممکن است در روند تعلیم و تربیت وقفه ایجاد کند بنده در هر زمانی آماده خدمت به این دانش آموزان و این مرز و بوم هستم.

انتصاب در استانداری ایلام

طی حکمی از سوی استاندارایلام، حمید کریمی به عنوان مشاور وی در امور نفت و گاز استان منصوب شد.

دربخشی از این حکم آمده است: جناب اقای حمید کریمی نظر به تعهد و تجربیات شما در حوزه مدیریت انرژی بویژه بخش نفت و گاز و نیز با توجه به بهره مندی از تجربه مورد اشاره و ظرفیت ارتباطی با نهادها و شرکت های مربوطه در شناسایی، کشف، استخراج و حسن بهره برداری از منابع موجود استان وتحقق مصوبات سفرهای چهارگانه هیئت محترم دولت این خدمتگزار مردم را یاری کنید.

شهرداری ها در مسیر برنامه پنجم توسعه حرکت کنند

معاون امور عمرانی استاندار ایلام گفت: شهرداری های استان باید در مسیر برنامه پنجم توسعه حرکت کنند .



احمد کرمی‌ در همایش شهرداران استان ایلام بیان داشت: شهرداری ها باید در مسیر سند راهبردی مدیریت حوزه شهری که در برنامه پنجم توسعه تدوین شده است حرکت کنند تا شاهد تحول عظیم در شهرها باشیم .

وی ادامه داد: قانونگذار در تکالیف برنامه پنجم توسعه ظرفیت های جدیدی را برای شهرداری ها تعیین کرده است که می توان از‌ آنها استفاده مطلوب کرد .

وی گفت: تعیین منابع جدید درآمدی از جمله برنامه هایی است که قانونگذار برای شهرداری ها تعریف کرده است که باید از این ظرفیت به نحو شایسته ای استفاده شود .

معاون امور عمرانی استاندار ایلام اظهار داشت: روش سنتی کنونی کسب درآمد، جوابگوی نیاز واقعی شهرداری ها نیست و دولت باید همواره بخشی از بودجه های عمرانی را در اختیار شهرداری ها قرار دهد .

کرمی افزود: شهرداری ها می توانند با واگذاری بخشی از امور به بخش خصوصی زمینه مناسبی را برای منابع جدید درآمدی تعیین کنند .

وی در عین حال گفت: کارهای مطلوبی در سال های اخیر توسط شهرداری های استان ایلام در بخش عمرانی، زیرساختی و توسعه همه جانبه امور زیربنایی انجام شده است .

وی افزود: بدون تردید ایجاد منابع جدید می تواند در توسعه همه جانبه شهرهای استان ایلام نقشی اساسی ایفا کند

اولین هنر یک شهردار کسب درآمد با حفظ رضایت شهروندان است

استاندار ایلام گفت: اولین هنر یک شهردار کسب درآمد باحفظ رضایت شهروندان است چرا که اداره ی شهرداری ها بسیار سخت است و هزینه ها هر روز افزایش می یابد و برای تأمین این هزینه ها نیاز به کسب درآمد است .

عباس زاده مشکینی در همایش شهرداران استان ایلام با بیان این مطلب گفت : بنده با محدودیت ها ومشکلات وموانع کاری شما شهرداران آشنایی کامل دارم ولی باید به این نکته توجه کرد که شیوه و روش کار در مدیریت شهری باید به شیوه مدیریت بخش خصوصی باشد و اگر شما با تفکر مدیریت سازمان های خصوصی وارد حوزه مدیریت شهری شوید ، موفقیت امکان پذیر است ولی اگر با تفکر مدیریت دولتی وارد مدیریت شهری شوید با مشکل رو به رو خواهید شد.

وی تأکید کرد: روش مدیریت به خصوص در مدیریت شهری نیازمند رعایت تعادل است و همانند دوچرخه سواری است که باید مراقبت ایجاد تعادل خویش باشد اما در مدیریت دولتی تعادل همانند حرکت کردن بر ر وی چهار چرخ است.

وی با تشکر از شهرداران گفت: یک شهردار موفق می توان در کشور حتی وزیر موفقی نیز باشد چرا که موفق ترین مدیران کشور حتی یک دوره شهردار بودند واعتماد به نفسی که یک شهردار دارد از یک وزیر که سابقه شهرداری ندارد بیشتر است.

این مسئول اضافه کرد: یک شهردار باید تعریف دقیق و حقوقی از شهرداری داشته باشند چون شهر محل تلاقی سه عنصر زندگی شهرنشینان است که علاوه بر استراحت ، کار و تفریح و عبادت محل فعالیت های اجتماعی افراد است لذا وقتی انسان ها احساس کنند که شهر ظرفیت و شایستگی برآورده کردن این سه عنصر را برای آنها ندارد آن شهر را ترک می کنند.