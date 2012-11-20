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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۱۷

مخترع دامغانی مقام دوم جشنواره بین‌المللی اختراعات تایوان را کسب کرد

مخترع دامغانی مقام دوم جشنواره بین‌المللی اختراعات تایوان را کسب کرد

دامغان-خبرگزاری مهر: یک مخترع جوان دامغانی مقام دوم جشنواره بین المللی اختراعات تایوان را از آن خود کرد.

محمد مهدی کاظمی، مخترع جوان دامغانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در جشنواره بین المللی اختراعات و نوآوری های تایوان با ارائه دستگاه تولید انرژی و تولید برق اضطراری با کمک تبدیل انرژی مغناطیسی به مکانیکی مقام دوم این جشنواره را کسب کردم.

وی افزود: این جشنواره با شرکت بیش از دو هزار مخترع از 250 کشور جهان از جمله کشورهای ایران، چین، ژاپن، ایتالیا، روسیه، لهستان، چک و غیره به مدت پنج روز در شهر تایپه پایتخت تایوان برگزار شد.

کاظمی اضافه کرد: بنده به عنوان تنها نماینده مخترع از استان سمنان در این جشنواره شرکت کردم.

این مخترع جوان دامغانی در خاتمه اظهار داشت: در این جشنواره همچنین نمایشگاهی در بخش های نظیر تجهیزات پزشکی، صنعت، امکانات رفاهی، توسعه شهری و... نیز برگزار شده بود.
 

کد مطلب 1748505

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