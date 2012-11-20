بسیج امتداد حرکت عاشورا است/معنویت و بصیرت خصوصیت بارز بسیجیان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی جعفری موحد قبل از ظهر سه شنبه در جمع بسیجیان و مسئولین شهرستان چناران گفت: بسیجیان اهداف امام حسین (ع) را دنبال می کنند و باید گوش به فرمان و در محضر مقام معظم رهبری باشیم.

خصوصیات بارز بسیجیان ایران داشتن معنویت و بصیرت است

وی افزود: هر جا که بسیج وارد میدان شده پیشرفتها را به دنبال داشته و از خصوصیات بارز بسیجیان ایران داشتن معنویت و بصیرت است.

وی ادامه داد: احساسات بسیج توسط قدرت ایمان و معنویت کنترل می شود و این مدیریت از ویژگیهای منحصر به فرد بسیج است.

بسیج همیشه در مسیر انقلاب حرکت کرده است

جعفری با تاکید بر اینکه بسیج هیچگاه دچار انحراف نشده و همیشه در مسیر انقلاب حرکت کرده است افزود: بسیج حلال مشکلات است و مردم به این نهاد اعتماد دارند.

در ادامه نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی چناران گفت: بسیج مقتدایش امام حسین است و مکتب امام حسین پیروز است.

حجت الاسلام ابراهیم صابر افزود: دشمن خیال می کند که طرف او از مجموعه عادی است ولی غافل از اینکه با مجموعه بسیجیان خط امام و رهبری روبرو است که گوش به فرمان امام زمانشان مقام معظم رهبری هستند.

در این مراسم که فرماندار و مسئولین شهرستان چناران حضور داشتند از بسیجیان نمونه تجلیل شد.