به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی مصطفی محمد نجار، سیف الله مطلبی به عنوان معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان شمالی منصوب شد.

برپایه این خبر، با گذشت قریب به دو ماه از انتصاب رضا جلالی به عنوان سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری خراسان شمالی، سیف الله مطلبی به عنوان جایگزین وی منصوب شد.

مطلبی پیش از این، معاونت سیاسی امنیتی استانداری کهکیویه و بویر احمد، معاون سیاسی سپاه استان چهارمحال و بختیاری، مدرس عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، بازرس ویژه رئیس جمهور در استان چهارمحال و بختیاری، بازرس در مرکز رسیدگی به شکایات و ارتباطات مردمی رییس جمهور و برنامه ریزی در سفرهای استانی رییس جمهور و همچنین مشاور معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور را در کارنامه خود دارد.

وی که از ایثارگران و جانبازان انقلاب اسلامی است، 47 سال دارد و دارای مدرک کارشناسی معارف اسلامی است.