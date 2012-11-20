ترویج فرهنگ عاشورایی محور برنامه های هفته بسیج است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرج رحمتی صبح سه شنبه در نشست مشترک ائمه جماعات، فرماندهان پایگاه های مقاومت این شهرستان که در سپاه ناحیه صحنه برگزار شد گفت: بسیج امتداد حادثه تاریخ ساز عاشوراست و تقارن هفته بسیج با دهه اول ماه محرم سبب شد تا رویکرد اصلی برنامه های این هفته، تبیین فلسفه قیام حسینی باشد.

سرهنگ رحمتی با تاکید بر برگزاری باشکوه برنامه های هفته بسیج گفت: تقارن هفته بسیج با ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، پیام استمرار، مقاومت و سازش ناپذیری این ملت را در برابر زیاده خواهی های استکبار به اذهان متبادر می سازد.

وی در ادامه به تبیین اثرات افزایش تفکر و روحیه بسیجی در میان مردم و نقش بسیجیان در عملی کردن شعار اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و اظهار داشت: تبیین مفاهیم اقتصاد مقاومتی، آماده‌سازی مردم برای مقابله با جنگ روانی دشمن از جمله ماموریت‌های بسیج می باشد.

فرمانده سپاه ناحیه صحنه با بیان اینکه برنامه‌های هفته بسیج از 30 آبان تا ششم آذر ماه اجرا می‌شود، خاطر نشان کرد: در این هفته 30 برنامه با محوریت عاشورا در سطح شهرستان برگزار می شود.

وی اظهار کرد: گردهمایی بزرگ عاشوراییان با حضور بسیجیان در روز عاشورا، برپایی نمایشگاه واقعه عاشورا، برگزاری نشست های بصیرت افزایی و روشنگری، ویزیت رایگان بسیجیان و اعزام گروه های درمانی به مناطق محروم، عطرافشانی و گلباران مزار شهدا، دیدار با خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، برگزاری مسابقات قرآنی، فرهنگی و ورزشی از جمله برنامه های هفته بسیج در این شهرستان است.