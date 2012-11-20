طرح احسان حسینی در تاسوعا وعاشورا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا امیر فخریان به قرار داشتن در ایام عزاداری امام حسین اشاره کرد وگفت: با توجه به قرار داشتن در ماه های محرم وصفر طرح احسان حسینی اجرایی می شود که هدف از اجرای این طرح بهره گیری از فرصت های ماه های محرم وصفر و با استفاده از ظرفیت های موجود در طرح مسجد محوری به نفع نیازمندان است.

وی در خصوص مسجد محوری افزود: در طرح مسجد محوری به صورت پررنگ کار می کنیم تا افراد توانمند و عزادارن که نسبت به برگزاری مراسم عزاداری و پذیرایی فعالیت و حضور دارند از افراد نیازمند فراموش نکنند ونسبت به حمایت آنها اقداماتی داشته باشند.

امیر فخریان ادامه داد: که طرح احسان حسینی یکی از آیتم های طرح مسجد محوری محسوب می شود که طرح احسان حسینی با عناوین مختلف و در ایام مذهبی مانند ماه مبارک رمضان، محرم و صفر برگزار می شود.

رئیس امور اجرایی مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی، ادامه داد: حوزه مشارکت های مردمی در قالب طرح احسان حسینی و با استفاده از ظرفیت هیات مذهبی جهت تحویل غذای گرم و بسته های مواد غذایی در روزهای تاسوعا وعاشورای اقدام به ایجاد پایگاه های نمادین درسطح استان و مشهد مقدس می کند.