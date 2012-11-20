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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۲۸

امیرفخریان:

طرح احسان حسینی در تاسوعا وعاشورا برگزار می شود

طرح احسان حسینی در تاسوعا وعاشورا برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس امور اجرایی مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی گفت: طرح احسان حسینی در تاسوعا وعاشورا به صورت نمادین و با ایجاد پایگاه در سطح استان و مشهد، برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا امیر فخریان  به قرار داشتن در ایام عزاداری امام حسین اشاره کرد وگفت: با توجه به قرار داشتن در ماه های محرم وصفر طرح احسان حسینی اجرایی می شود که هدف از اجرای این طرح بهره گیری از فرصت های ماه های محرم وصفر و با استفاده از ظرفیت های موجود در طرح مسجد محوری به نفع نیازمندان است.

وی در خصوص مسجد محوری افزود: در طرح مسجد محوری به صورت پررنگ کار می کنیم  تا افراد توانمند و عزادارن که نسبت به برگزاری مراسم عزاداری و پذیرایی فعالیت و حضور دارند از افراد نیازمند فراموش نکنند ونسبت به حمایت آنها اقداماتی داشته باشند.

امیر فخریان ادامه داد: که  طرح احسان حسینی یکی از آیتم های طرح مسجد محوری محسوب می شود که طرح احسان حسینی با عناوین مختلف و در ایام مذهبی مانند ماه مبارک رمضان، محرم و صفر برگزار می شود.

رئیس امور اجرایی مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی، ادامه داد: حوزه مشارکت های مردمی در قالب طرح احسان حسینی و با استفاده از ظرفیت  هیات مذهبی جهت تحویل غذای گرم و بسته های مواد غذایی در روزهای تاسوعا وعاشورای اقدام به ایجاد پایگاه های نمادین درسطح استان و مشهد مقدس می کند.

کد مطلب 1748514

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