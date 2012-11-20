بیان مظلومیت و حقانیت ائمه اطهار(ع) مهم ترین وظیفه هیئات مذهبی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا صبح سه شنبه در جلسه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر ویژه مسئولان هیئات مذهبی شهرستان سمنان در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان ضمن اشاره به گسترش روز افزون علاقمندان به ائمه اطهار(ع) در دنیا افزود: یکی از دلایل محکم در حقانیت ائمه معصومین(ع) این است که با همه محدودیت ها، مظلومیت ها و محصوریت ائمه اطهار(ع) بعد از گذشت بیش از هزار و اندی سال پیروان راستین، علاقمندان و شیفتگان آنها در سراسر جهان رو به گسترش است.

وی مهمترین وظیفه هیئات مذهبی و مداحان و مبلغان دینی را بیان مظلومیت و حقانیت ائمه اطهار ذکر کرد و افزود: اگر ائمه معصومین(ع) را محدود و حقشان را غصب نمی کردند بطور قطع وضعیت جهان امروز اینگونه نبود.

تقوی نیا با اشاره به اینکه ائمه اطهار(ع) تجلی نور و رحمت هستند، اظهار کرد: این که جهان امروز گرفتار افراد فاسد و لامذهب شده است به خاطر کنار گذاشتن این خاندان شریف و انوار قدسی الهی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان تصریح کرد: اگر حکومت اسلامی بعد از پیامبر عظیم الشان(ص) روند خود را با جانشین به حقش علی(ع) ادامه می داد دیگر نیازی به غیبت صغری و کبری نبود بلکه این حرکت نورانی و عدالت گستر به نحو شایسته ای پایه گذاری می شد و ما الان شاهد این همه ظلم و ستم به بشریت نبودیم.

وی ابراز داشت: خدا را سپاسگزاریم که ما از پیروان خاندان اهل بیت(ع) هستیم و باید بدانیم که در نور، رحمت و سعادت غوطه وریم و چه مقام، منزلت و جایگاهی بالاتر از این که اگر همه دنیا را به یک فرد بدهند اما از این خاندان جدا باشد یا خدای ناخواسته در مقابل آنها باشد هیچ ارزشی ندارد.

تقوی نیا در پایان ضمن تشریح برنامه های امر به معروف و نهی از منکر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان در دهه محرم اظهار داشت: برگزاری کارگاه آموزشی ویژه مسئولین هیئات مذهبی در بقاع متبرکه، برگزاری کارگاه آموزشی شورای امر به معروف و نهی از منکر هیئات مذهبی، همایش بزرگ علمداران بصیرت، جلسه توجیهی مسئولین هیئات مذهبی و نظارت بر عملکرد مبلغان و مبلغه های اعزامی از جمله برنامه های این اداره در دهه محرم است.