ضعف در توپ گیری موجب شکست تیم والیبال سفیر قم شد

سیدروح الله شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در گیم نخست این دیدار با توجه به اینکه از امتیاز میزبانی سود می‌بردیم قصد داشتیم با انجام بازی قابل قبول همچون دیدار هفته دوم با طلایی پوشان ورامین، برتری خود را به حریف دیکته کنیم اما در این گیم ضعف در توپ گیری در تیم ما بسیار مشهود بود و به همین دلیل با اختلاف نتیجه را واگذار کردیم.



وی اضافه کرد: با این حال در فاصله زمانی تا آغاز گیم دوم نقاط ضعف را به بازیکنان گوشزد کردیم و با توجه به ارزیابی که از بازی حریف در گیم نخست داشتیم، نکات فنی در خصوص تیم آریا صنعت بابل کنار را هم به بازیکنان تیم سفیر گفتیم و در مجموع در گیم دوم بازی خوبی انجام دادیم که اگر کمی دقیق بودیم مزد این تلاش‌ها را با بردین این گیم می گرفتیم.



شفیعی اضافه کرد: در گیم دوم این مسابقه حساس بازیکنان سفیر قم به خوبی نکات تاکتیکی را در زمین پیاده کردند و با ایجاد چند امتیاز اختلاف نسبت به اندوخته های حریف، حتی تا آستانه کسب پیروزی نیز پیش رفتند و اگر کمی با دقت بودیم می‌توانستیم به جای بازنده شدن، پیروز از این گیم خارج شویم.



سرمربی تیم والیبال سفیر قم اضافه کرد: پس از شکست در دو گیم متوالی عملا یک امتیاز به حریف داده بودیم و با این حال بازیکنان تیم ما تلاش زیادی برای جبران دو گیم عقب ماندگی انجام دادند اما این مسئله باعث شد تا بازیکنان ما فشار زیادی را تحمل کنند، در مجموع در این دیدار متاسفانه با بدشانسی هم مواجه شدیم.



وی با بیان اینکه بازیکنان تیم سفیر قم از نظر آمادگی بدنی در شرایط خوبی هستند، یاد آور شد: با این حال باخت در دیدار هفته سوم مقابل تیم آریا صنعت بابل کنار پایان کار ما نیست اما والیبالیست های ما باید تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا در هفته بعد این نتیجه را جبران کنیم.



گفتنی است: تیم والیبال سفیر قم در گروه نخست مرحله مقدماتی لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور از سه بازی قبل خود دو باخت و یک پیروزی در کارنامه دارد.



بانوان قمی قهرمان طناب کشی جشنواره فرهنگی ورزشی بسیج کشور شدند



طناب کشی در حال حاضر یکی از رشته های بسیار موفق ورزش قم در هر دو بخش همگانی و قهرمانی است و در تمامی رقابت هایی که این رشته در قالب رقابت های قهرمانی کشور و جشنواره های فرهنگی ورزشی پیش رو دارد، قم همواره یک پای قهرمانی است.



در سال 90 نیز تیم های مردان و بانوان طناب کشی قم در رقابت های قهرمانی کشور این رشته که با حضور تیم های مدعی از استان های مختلف به انجام رسید، موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شدند تا قم یکی از استان های نامدار و موفق در این رشته ورزشی لقب بگیرد.



در سال جاری نیز هنوز رقابت های قهرمانی طناب کشی مردان و بانوان کشور از سوی فدراسیون انجمن های ورزشی برگزار نشده اما تیم اعزامی بانوان بسیج سپاه علی بن ابی طالب (ع) استان قم موفق به کسب عنوان قهرمانی پیکارهای طناب کشی جشنواره فرهنگی ورزشی بانوان بسیجی کشور شد.



این در حالی است که چهارمین جشنواره فرهنگی ورزشی بانوان بسیجی سراسر کشور با حضور ورزشکارانی از 31 استان شکور به میبانی سپاه انصارالمهدی استان زنجان برگزار شد که در طناب کشی با قهرمانی تیم اعزامی بانوان سپاه علی بن ابی طالب (ع) استان قم همراه بود.



در پایان رقابت‌های رشته طناب کشی که در آن تمامی استان‌های شرکت کننده حضور داشتند، تیم های طناب کشی بانوان بسیج سپاه علی بن ابی طالب (ع) استان قم و مرکزی با عبور از سد دیگر رقبای خود جواز حضور در دیدار نهایی را به دست آوردند تا شانس خود را برای قهرمانی بیازمایند.



بدین ترتیب بانوان ورزشکار قمی در تلاش برای کسب عنوان نخست این رقابت ها به مصاف مرکزی رقیب همیشگی خود در تمام رقابت های کشوری رفتند و با شکست این تیم موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند، ضمن اینکه تیم مرکزی در جایگاه دوم ایستاد و تیم میزبان یعنی زنجان به مقام سوم دست پیدا کرد.



این موفقیت توسط تیم طناب کشی بانوان بسیجی قم در چهارمین جشنواره فرهنگی ورزشی بسیج کشور به میزبانی زنجان در حالی به دست آمد که در ترکیب تیم اعزامی بانوان بسیجی سپاه علی بن ابی طالب (ع) استان قم به این رقابت‌ها را زهرا شیرازی، زینب شیرازی، فرزانه حاج‌حسینی، خدیجه میرزابابایی، نرجس شکوه، عطیه شکوه و ربابه رسولی تشکیل می‌دادند، ضمن اینکه سیده‌معصومه بنی‌هاشمی به عنوان مربی و خانم طراوتی به عنوان سرپرست این تیم را همراهی می‌کردند.



قم با چهار تیم مدعی قهرمانی لیگ نوجوانان کاراته کشور است



رئیس هیئت کاراته استان قم گفت: کاراته کاهای قمی در لیگ جوانه های کاراته کشور موفقیت های سال 89 کاراته قم در کسب عناوین اول تا سوم کاراته کشور را تکرار می کنند.



حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دو سال قبل وقتی سه نماینده در لیگ رده سنی نوجوانان کاراته قهرمانی باشگاه های کشور داشتیم، هر سه نماینده قم دیگر رقبا را کنار زده و به ترتیب عناوین اول تا سوم لیگ کاراته نوجوانان باشگاه های کشور را به خود اختصاص دادند.



رئیس هیئت کاراته استان قم از حضور چهار تیم به عنوان نمایندگان قم در فصل جاری رقابت های لیگ کاراته رده سنی نوجوانان باشگاه های کشور خبر داد و افزود: در لیگ امسال که با عنوان لیگ جوانه ها برگزار می شود، تیم های انقلاب، شهید زین الدین، شهید بیطرفان و صنایع شهاب گاز سوز حضور دارند.



وی در ادامه به عملکرد نمایندگان قم در لیگ کاراته جوانه کشور اشاره کرد و بیان داشت: دیدارهای هفته دوم از دور برگشت با پیروزی تیم کاراته نوجوانان شهید زین‌الدین و توقف تیم های نوجوانان شهید بیطرفان و انقلاب قم همراه بود.



عابدی اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ فدراسیون کاراته، هفته دوم دور برگشت لیگ جوانه در حالی در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار شد که در گروه نخست تیم شهید بیطرفان قم ابتدا 24 بر چهار مغلوب شوتوکان wskf اصفهان شد و سپس 19 بر هشت به تیم سپاه روح‌الله مرکزی باخت.



وی یاد آور شد: در گروه سوم که هیات کاراته مازندران با 21 امتیاز در صدر قرار دارد، باشگاه انقلاب قم با 15 امتیاز دوم است و هیئت کاراته زنجان با 9 امتیاز در مکان سوم ایستاده، باشگاه انقلاب قم ابتدا با نتیجه 23 بر پنج از هیئت کاراته مازندران شکست خورد اما در دومین دیدار با حساب 14 بر 12 از سد هیئت کاراته زنجان گذشت و در آخرین بازی 16 بر 12 به تیم هیئت البرز باخت.



رئیس هیئت کاراته استان قم افزود: در گروه چهارم هم شهرداری سیرجان با 15 امتیاز همچنان در صدر ایستاد، شهید ستاری قرچک با 15 امتیاز و تفاضل برد کمتر در رده دوم قرار گرفت و شهرداری کبودر آهنگ با 3 امتیاز در مکان سوم است، در حالی که در این هفته شهید زین الدین قم 29 بر صفر بر کاراته نوجوانان شهرداری کبودرآهنگ غلبه کرد.

