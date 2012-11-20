افراد جویایی مهارت در فارس 160 هزار نفر هستند/لزوم حمایت اصناف از طرح استاد شاگردی نوین

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مبرایی صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی طرح استاد شاگردی نوین اظهار داشت: در فارس 45 مرکز دولتی و 800 آموزشگاه آزاد برای حرفه آموزی در 250 رسته مختلف وجود دارد در صورتی که ظرفیت و درخواست حرفه آموزی در استان بسیار فراوان است.

وی ادامه داد: سازمان فنی و حرفه ای فارس با توجه به ظرفیت و توانی که در اختیار دارد فقط یک چهارم تقاضاهای بازار کار را پوشش می دهد.

لزوم حمایت اصناف از طرح استاد شاگردی نوین

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای فارس تصریح کرد: در همین راستا لزوم حمایت اصناف از طرح استاد شاگردی نوین ضروری است تا بدین وسیله مشکلات موجود در زمینه آموزش های مهارتی برطرف شود.

مبرایی تاکید کرد: در شرایط کنونی که کشور با معظل بیکاری روبرو شده تمامی دستگاهها باید برای برطرف کردن این مشکل تلاش کنند که طرح استاد شاگردی نوین به واقع یکی از راههای حل این معضل است.

وی همچنین بیان کرد: در صورتی که بازار کار و دسنگاههای آموزش دهنده بایکدیگر هماهنگ باشند به شکل مطلوبی تیازهای جامعه در حوزه های مختلف برطرف می شود.