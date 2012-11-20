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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۱۶

مبرایی خبر داد:

افراد جویایی مهارت در فارس 160 هزار نفر هستند/لزوم حمایت اصناف از طرح استاد شاگردی نوین

افراد جویایی مهارت در فارس 160 هزار نفر هستند/لزوم حمایت اصناف از طرح استاد شاگردی نوین

شیراز- خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای فارس گفت: افراد جویایی مهارت در استان 160 هزار نفر هستند در حالیکه سازمان فنی و حرفه ای استان فقط 45مرکز دولتی برای آموزش در اختبار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مبرایی صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی طرح استاد شاگردی نوین اظهار داشت: در فارس 45 مرکز دولتی و 800 آموزشگاه آزاد  برای حرفه آموزی در 250 رسته مختلف وجود  دارد  در صورتی که ظرفیت و درخواست حرفه آموزی در استان بسیار فراوان است.

 وی ادامه داد: سازمان فنی و حرفه ای فارس با توجه به ظرفیت و توانی که در اختیار دارد فقط  یک چهارم تقاضاهای بازار کار را پوشش می دهد.

لزوم حمایت اصناف از طرح استاد شاگردی نوین

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای فارس تصریح کرد: در همین راستا  لزوم حمایت اصناف از طرح استاد شاگردی نوین ضروری است تا بدین وسیله مشکلات موجود در زمینه آموزش های مهارتی برطرف شود.

مبرایی تاکید کرد: در شرایط کنونی که کشور با معظل بیکاری روبرو شده تمامی دستگاهها باید برای برطرف کردن این مشکل تلاش کنند که طرح استاد شاگردی نوین به واقع یکی از راههای حل این معضل است.

وی همچنین بیان کرد: در صورتی که بازار کار و دسنگاههای آموزش دهنده بایکدیگر هماهنگ باشند به شکل مطلوبی تیازهای جامعه در حوزه های مختلف برطرف می شود.

کد مطلب 1748519

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