تولید مواد مخدر در افغانستان 40 برابر شده است

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در زمینه پیشگیری از وقوع جرائم باید به پیشگیری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نگاه کنیم. در این زمینه همه دستگاهها باید به وظایف خود عمل کرده و آمار وقوع جرائم در جامعه کاهش یابد. در این زمینه به همکاری مردم نیز نیاز داریم.

وی افزود: یکی از راههای پیشگیری از جرائم، اشتغال زایی در جامعه می باشد که در این حوزه باید اقدامات خوبی صورت گیرد. دولت نیز در صورت نیاز به قوانین می تواند از مجلس بخواهد قوانین لازم را تصویب کند. دستگاههای فرهنگی مانند صدا و سیما نیز باید به نقش مهم خود در این حوزه توجه کنند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: افزایش نرخ جرم در جامعه علل مختلفی دارد که باید این علل مورد بررسی قرار بگیرد البته برخی از دلایل نیز به آن سوی مرزها مربوط می شود. از زمان حضور ناتو و آمریکا در افغانستان شاهد تبدیل مواد مخدر سنتی به صنعتی بودیم. تولید مواد مخدر نیز در افغانستان طی ده سال گذشته ده برابر شده است.