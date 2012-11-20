کشت دانه روغنی سویا برای نخستین بار در خراسان شمالی انجام می شود

فرزاد عدالتیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال زراعی جدید برای نخستین بار دانه روغنی سویا در برخی از مزارع دشت جاجرم کشت می شود.

وی با بیان اینکه کاشت دانه روغنی سویا در سال جاری به صورت آزمایشی و در سطحی محدود صورت می گیرد، اظهار داشت: سویا از جمله محصولاتی است که بازار فروش پررونقی دارد و توسعه کشت آن در خراسان شمالی، با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های کشت این دانه روغنی در استان، سبب بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد کشاورزان خواهد شد.

عدالتیان افزود: در حال حاضر در خراسان شمالی پنج نوع گیاه با منشاء دانه‌های روغنی شامل کلزا، آفتاب گردان، پنبه، گلرنگ و کنجد کشت می‌شود.

وی تصریح کرد: در سال زراعی گذشته سطح زیر کشت کلزا در خراسان شمالی 995 هکتار بوده که از این سطح دو هزار و 25 تن دانه روغنی برداشت شده است.

این مسئول اضافه کرد: همچنین در این سال چهار هزار هکتار از مزارع خراسان شمالی زیر کشت آفتاب گردان رفته بود که از این سطح سه هزار و 800 تن دانه روغنی آفتابگردان برداشت شده است.

به گفته وی امسال هشت هزار و 200 هکتار از اراضی استان زیرکشت پنبه رفته است که پیش بینی می‌شود از این سطح 22 هزار تن وش پنبه برداشت شود.

عدالتیان با بیان اینکه در سال زراعی گذشته 58 هکتار از کشتزارهای استان زیر کشت دانه روغنی گلرنگ رفته بود، اظهار داشت: متاسفانه به علت سرما و سیل مقدار برداشت محصول از این مزارع به میزان قابل توجهی کاهش یافت و از سطح 38 هکتار مزرعه گلرنگ که تا حدودی از سیل و بارندگی مصون بمانده بودند، 50 تن دانه روغنی گلرنگ برداشت شد.

وی افزود: همچنین در سال زراعی گذشته هزار و 930 هکتار از کشتزارهای این استان زیر کشت کنجد رفته بود و از این سطح 750 تن دانه روغنی کنجد برداشت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکلات عمده در برابر توسعه کشت دانه های روغنی در خراسان شمالی نبود کارخانه روغن کشی در استان است که سبب می شود محصول خریداری شده از کشاورزان به استان های مجاور منتقل شده و در این میان سود کلانی نصیب واسطه گران شود.