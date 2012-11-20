کارگاه بررسی تغییرات آب و هوایی و رسانه ها در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی، درحاشیه برگزاری این کارگاه گفت: دفتر یونسکو درتهران با همکاری انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی و با هدف آموزش خبرنگاران فعال در حوزه محیط زیست، اقدام به برگزاری این کارگاه کرده است.
داود زارعیان افزود: با توجه به بررسیهای صورت گرفته توسط این انجمن، بنا شد که این کارگاه آموزشی در مرحله نخست در سه استان تهران، خراسان و فارس برگزار شود.
وی ادامه داد: برگزاری چنین کارگاه هایی از برنامه های توسعه ای سازمان ملل است که به یونسکو محول شده و برای برگزاری این کارگاه آموزشی، شاخص ترین استادان در حوزه ارتباطات و محیط زیست انتخاب شدند.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران گفت: افزود: همچنین کتابی با عنوان رسانه ها درنقش همکار درآموزش توسعه پایدار که از مجموعه کتاب های یونسکو در آموزش روزنامه نگاری است نیز تهیه شده ودراختیارشرکت کنندگان در این کارگاه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: گزارش برگزاری این کارگاه درنهایت به دفتر یونسکو در تهران و از طریق تهران نیز به پاریس ارسال خواهد شد و در گزارشی که به یونسکو ارائه خواهیم کرد، تقاضای تداوم برگزاری این کارگاه ها را خواهیم داشت.
در این کارگاه آموزشی که حدود 30 نفرازخبرنگاران خبرگزاری ها و روزنامه ها شرکت داشتند، یونس شکرخواه، عضو هیئت علمی دانشگاه مطالعات جهان دانشگاه تهران، درمورد تغییرات آب وهوایی و عملکرد رسانه ها، حسین ابراهیم آبادی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی، درباره ابعاد اجتماعی و روان شناختی تغییرات و عدم تعادل بر زیست بوم مطالبی بیان داشتند.
همچنین در این کارگاه آموزشی ، دکتر داود زارعیان، عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی در مورد نقش فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) درکاهش مشکلات آب و هوایی مطالبی بیان کرد.
استفاده از فناوری ICTبه حفظ محیط زیست کمک میکند
عضو هیئت مدیره جامعه اطلاعاتی ایران با بیان اینکه استفاده از فناوری ICTبه حفظ محیط زیست کمک میکند، گفت: استفاده از فناوریهای جدید از مشکلات زیستمحیطی کشور میکاهد.
داوود زارعیان در سومین کارگاه بررسی تغییرات آب و هوایی و نقش رسانهها که با حضور نماینده دفتر منطقهای یونسکو، استادان عرصه خبر و خبرنگاران در سالن کنفرانس شرکت مخابرات استان فارس برگزار شد با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در کاهش آلودگی محیط زیست اظهار داشت: فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش کاهش آلودگی هوا، مزایایی برای جوامع به دنبال دارد.
وی ابراز داشت: استفاده از فناوریهای جدید با قابلیت صنعت سبز میتواند با کاهش میزان جا به جایی افراد، زمینه کاهش مصرف سوخت و مشکلات زیستمحیطی در کشور را فراهم کند.
معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران، افزود: ایجاد محیط پاکتر و حفظ مراتع و جنگلها، با کاستن از سفرهای زاید درون شهری محقق میشود.
مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بینالملل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه با حذف کاغذ به حفظ جنگلها کمک میشود، ادامه داد: اگر با استفاده از اینترنت و ارتباطات بتوان 50 درصد مصرف کاغذ را کاهش داد، جنگلها از تعرض در امان میمانند.
زارعیان در ادامه با اشاره به ضرورت فرهنگسازی در عرصه حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن تصریح کرد: فرهنگسازی بدون ضمانت اجرایی تاثیر آنچنانی ندارد بنابراین رسانهها باید در این راستا با روشنگری، راهکارهای لازم را به جامعه آموزش دهند و این آموزشها نیز باید از سطوح پایه آغاز شود زیرا آموزش پایهای، نقش کلیدی در توسعه پایدار دارد.
عضو هیئت مدیره جامعه اطلاعاتی ایران از انسان به عنوان مهمترین عامل تخریب محیط زیست نام برد و اظهار داشت: بعد از برگزاری اجلاسهای بسیاری که در زمینه تغییرات آب و هوا، مسائل لایه ازن، گرم شدن زمین و آب شدن یخها در سراسر جهان و پیگیری آنها از سوی سازمان ملل، این نتیجه حاصل شد که بخش عمده مشکلات زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی ناشی از عدم اطلاع مردم در حوزه محیط زیست و نحوه برخورد با آن است.
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