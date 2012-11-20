کمیته امداد دستگاه برتر در ایجاد مشاغل خانگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن فروزان مهر در حاشیه بازدید از خانواده های مددجویان تحت پوشش این اداره گفت: یکی از استراتژی های دولت و نظام خدمت به محرومین جامعه است که باید درخصوص توانمند سازی آنها اقدامات لازم انجام شود و کمیته امداد امام خمینی (ره) از گذشته تاکنون درحوزه حمایتی و کاهش فقر فعال بوده است.

وی افزود: خوشبختانه تکالیفی در قانون برای تامین منابع پیش بینی شده که این امر زمینه ساز تحول است وخوشبختانه کمیته امداد به عنوان دستگاه پیشرو در این مقوله توانمند سازی و ایجاد کسب و کارهای خانگی ومشاغل خرد اقدامات بسیار جدی را انجام داده است.

فروزان مهر با توجه به اینکه حضور ما در کنار خانواده های مددجو وظیفه است، ادامه داد: امیدواریم طی برنامه ای مستمر، ارتباط موثر را با این خانواده ها داشته باشیم و علاوه بر دیدن وضعیت این خانواده از نزدیک بتوانیم با نگاه منطقی و کار کارشناسی زمینه های خدمت رسانی مطلوب را فراهم کنیم.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: امیداریم باحمایت های جدی که در کمیته امداد وکارگروه اشتغال و سرمایه گداری استان وجود دارد بتوانیم از این مجموعه بسیارتاثیر گذار در گستره نظامات حمایتی و در واقع توانمندسازی جامعه هدف اقدامات لازم و موثر داشته باشیم.