  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۱۴

بارندگی شدید باران در دیر/ مدارس ابتدائی تعطیل شد

بارندگی شدید باران در دیر/ مدارس ابتدائی تعطیل شد

دیر- خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش دیر از تعطیلی مدارس ابتدایی نوبت صبح روز سه شنبه در شهر دیر به دلیل بارش شدید باران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول صالحی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بارش شدید باران در شب گذشته و امروز صبح گفت: با هماهنگی با مسئولان تصمیم گرفته شد که مدارس ابتدایی سطح شهر در نوبت صبح تعطیل شود وهنوز در رابطه با مدارس راهنمایی و دبیرستان تصمیمی اتخاذ نشده و کلاس‌های درس در این دو مقطع برگزار است.

بارش باران زمستانی ازشب گذشته تا امروز صبح در دیر شروع به باریدن گرفت و در مدت زمان کوتاهی با توجه به برودت هوا موجب آبگرفتگی کوچه ها وخیابان های شهر شده است.

هنوز از احتمال خسارات به محصولات کشاورزی و تاسیسات زیربنایی شهرستان دیر گزارشی مخابره نشده است.

کد مطلب 1748525

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها