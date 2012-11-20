بارندگی شدید باران در دیر/ مدارس ابتدائی تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول صالحی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بارش شدید باران در شب گذشته و امروز صبح گفت: با هماهنگی با مسئولان تصمیم گرفته شد که مدارس ابتدایی سطح شهر در نوبت صبح تعطیل شود وهنوز در رابطه با مدارس راهنمایی و دبیرستان تصمیمی اتخاذ نشده و کلاس‌های درس در این دو مقطع برگزار است.

بارش باران زمستانی ازشب گذشته تا امروز صبح در دیر شروع به باریدن گرفت و در مدت زمان کوتاهی با توجه به برودت هوا موجب آبگرفتگی کوچه ها وخیابان های شهر شده است.

هنوز از احتمال خسارات به محصولات کشاورزی و تاسیسات زیربنایی شهرستان دیر گزارشی مخابره نشده است.