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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۴۶

محمدیان خبر داد:

برداشت 4 میلیون تن پنبه از اراضی زراعی شهرستان خداآفرین

برداشت 4 میلیون تن پنبه از اراضی زراعی شهرستان خداآفرین

خدا آفرین- خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از برداشت بیش از 4 میلیون تن پنبه از اراضی زراعی شهرستان خداآفرین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدیان پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه کارگروه ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی شهرستان خداآفرین اظهار داشت: با توجه به کیفیت و مرغوبیت پنبه تولیدی این شهرستان، وش پنبه توسط دو کارخانه خصوصی پنبه پاک‌کنی در منطقه، بیش از خرید تضمینی و به صورت توافقی از پنبه‌کاران خریداری می‌شود.

وی ادامه داد: امسال قیمت خرید تضمینی وش پنبه توسط هیئت دولت 10 هزار و 500 ریال اعلام شد که محصول تولیدی شهرستان خداآفرین به صورت توافقی از پنبه‌کاران این منطقه بین 15 هزار و 500 تا 17 هزار و 500 ریال خریداری می‌شود و تاکنون سه هزار و 700 تن وش پنبه توسط کارخانه‌های پنبه پاک کنی خریداری و مبلغ آن نیز به صورت چک 15 روزه پرداخت می‌شود.

محمدیان با اشاره به برداشت متوسط سه هزار و 200 تن وش پنبه در هر هکتار اشاره کرد وگفت: هزار و 300 هکتار از اراضی زراعی شهرستان خداآفرین در سال‌جاری زیر کشت پنبه رفته بود که  از اوایل مهرماه برداشت پنبه در این شهرستان آغاز و پیش‌بینی می‌شود حدود پنج درصد محصول باقی مانده نیز ظرف هفته جاری برداشت شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، با اشاره به این که پنبه تولیدی این شهرستان، جزو پاک ترین و سالم ترین محصولات تولید شده است، افزود: با توجه به  اقدامات انجام شده در رابطه با مبارزه با آفت کرم غوزه پنبه ، این عملیات در مرحله داشت موجب شده، وش پنبه پاک و سالم از مزارع این شهرستان برداشت و به کارخانه‌های پنبه پاک‌کنی استان ارسال شود.

کد مطلب 1748526

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