به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله طاهری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در مقر فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان شاهرود با اشاره به این که تامین هزینه های اعتیاد به شیشه یک جوان را تحریک به انجام 13 فقره سرقت از مغازه های این شهرستان کرده بود، افزود: دوربین های مدار بسته نصب شده در یک مغازه منجر به شناسایی و دستگیری این فرد شد.

وی خاطرنشان کرد: ماموران نیروی انتظامی بعد از بررسی سرقت یکی از مغازه ها و بررسی فیلم دوربین های مدار بسته این مغازه، متهم را شناسایی و مشخصات وی را به همه کلانتری ها و پاسگاه ها ارسال کردند و در نهایت این امر منجر به دستگیری او حین ارتکاب به سرقت دیگری در سطح شهر شد.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شاهرود پایین بودن ایمنی درب امنیتی مغازه ها و رعایت نکردن اصول ایمنی را عمده ترین دلیل موفقیت این سرقت ها دانست و افزود این عوامل باعث شد مقادیر از وسایل این محل های کسب و همچنین وجوه نقد موجود در مغازه ها به سرقت برود.

طاهری تصریح کرد: "ع - ش"، 32 ساله متهم این پرونده که به جرم خود اعتراف کرده مجرد و معتاد به شیشه و دلیل اصلی اقدام به سرقت خود را تامین هزینه های اعتیاد خود عنوان کرده است.

وی در پایان از مغازه داران خواست: نکات ایمنی که پلیس به آن ها در زمینه نگهداری پول نقد، استفاده از درب های با سیستم امنیتی مطمئن و بالا، استفاده از دوربین های مداربسته و ... را جدی بگیرند تا از این گونه سرقت ها در امان بمانند.