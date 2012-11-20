نامگذاری دوم آذرماه به عنوان روز مشاوره در تقویم رسمی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، پیشنهاد نامگذاری روز دوم آذرماه به عنوان روز مشاوره در تقویم رسمی کشور از سوی معاونت امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان به شورای فرهنگ عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است.

با توجه به اینکه آیین نامه ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه در وزارت ورزش و جوانان تهیه شده و به تصویب رسیده و مجوز دهی، هدایت و نظارت بر مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده بر عهده این وزارتخانه است، همچنین یکی از محورهای مهم و اساسی جلسه 722 شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ساماندهی و حمایت از مشاوره های سازنده در امر تحکیم خانواده با رویکرد اسلامی تاکید دارد، معاونت امور فرهنگی و تربیتی وزارتخانه درخواست کرده است تا دوم آذرماه به نام روز مشاوره انتخاب شود.

کمرنگ شدن ساختارهای بومی ـ اسلامی امر مشاوره در جامعه و حساسیت و ضرورت وجود مشاوره منطبق بر اصول دینی، بومی و فرهنگی برای رشد، آگاهی و هدایت جوانان در عرصه های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی از جمله دلایلی است که موجب شده وزارت ورزش و جوانان در راستای سیاست های بنیادین عرصه مشاوره در سطح جامعه پیشنهاد نامگذاری روزی ویژه مشاوره را به شورای فرهنگ عمومی اعلام کند.

مشاوره به صورت غیردولتی و همگانی، برای نخستین بار از سال 1374 در کشور آغاز به کار کرد. در همین راستا، براساس مصوبه نهمین جلسه شورای عالی جوانان در تاریخ 10 مردادماه 1374، شورای هماهنگی مراکز خدمات مشاوره ای و دبیرخانه آن تشکیل شد تا نسبت به مجوزدهی مراکز خدمات مشاوره ای به صورت غیردولتی در کشور اقدام کند و آیین نامه این مراکز در تاریخ 2 آذرماه 1374 از سوی دولت به سازمان ملی جوانان سابق و سایر دستگاه ها ابلاغ شد. وظیفه این شورا سیاستگذاری، ساماندهی و نهادینه سازی فعالیت مشاوره در کشور بود.