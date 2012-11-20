سرعت انتقال اخبار خبرگزاری مهر مناسب است/ ایجاد 32 هزار فرصت شغلی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دشتی با حضور در خبرگزاری مهر، با اشاره به تاثیر اخبار در فضای مجازی افزود: امروز گرایش مردم به فضاهای مجازی باعث شده که انتشار اخبار نیز مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

وی تصریح کرد: تاثیر کار رسانه ها بر فعالیت کمیته امداد بسیار مورد توجه است زیرا مردم با استفاده از این اخبار به فعالیت های گسترده این کمیته آشنا خواهند شد.

رئیس کمیته اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) فارس یادآور شد: مردم همچنان وظیفه کمیته امداد را جمع آوری صدقات می دانند در حالیکه بخش های مختلف فرهنگی، اقتصادی و... به صورت کاملا تخصصی در این مجموعه مشغول به کار هستند.

دشتی افزود: کمیته امداد بیش از 100 سرفصل کاری دارد که با کمک رسانه ها می توانیم مردم را با اینگونه فعالیت ها بیشتر آشنا کنیم.

32 هزار فرصت شغلی در فارس

رئیس کمیته اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال از کارهای مهم و اولویت های این مجموعه است، گفت: در سال جاری 32 هزار فرصت شغلی باید توسط کمیته امداد استان فارس ایجاد شود که تاکنون روند مناسبی را طی کرده است.

وی تصریح کرد: 180 میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد این تعداد فرصت شغلی در استان فارس توسط کمیته امداد در نظر گرفته شده که با هماهنگی های صورت گرفته با بانکها این اعتبار به زودی تخصیص خواهد یافت.

دشتی افزود: برای دریافت این تسهیلات مددجویان از قبل ثبت نام کرده اند که به طور حتم شاهد ایجاد فرصت های فراوان اشتغال برای مددجویان خواهیم بود.