برنامه سالگرد شهید مدرس در کاشمر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزان صبح سه شنبه در اولین جلسه ستاد گرامیداشت هفتاد و پنجمین سالگرد شهادت شهید مدرس که با مسئول مجتمع فرهنگی شهید مدرس و تنی چند از مسئولان محلی برگزار شد افزود: امسال با رایزنی هایی که با مسئولان استان اصفهان داشته ایم برنامه های سالگرد شهید مدرس به مدت یک هفته در اصفهان و کاشمر برگزار می شود.

وی افزود: علاوه بر برنامه ای که در صحن علنی مجلس در روز 12 آذر بدین مناسبت اجرا می شود متقارن با دهم آذر شهرستان کاشمر میزبان رئیس قوه مقننه آقای دکتر لاریجانی خواهد بود.

وی بیان کرد: این بزرگمرد در برابر ظلم و ستم زمانه به خوبی ایستاد از این رو باید در مراسم سالگرد ایشان مراسمی در شأن این بزرگوار و مردم ولایتمدار شهرستان برگزار شود.

فرماندار کاشمر تقارن این مناسبت با ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان را مغتنم شمرد و گفت: شهید مدرس در مهجوریت خاصی قرار دارد و آحاد جامعه با جایگاه شخصیتی ایشان آشنا نیستند هر چند پس از 34 سال از شهادت ایشان، تولیت آن به آستان قدس رضوی سپرده شد و به جد نیز این مجموعه در خور شأن شهید مدرس تلاش کرده اند اما باید برنامه ریزی کنیم که ابعاد زندگی شهید مدرس و بینش فقهی ایشان را به جامعه بشناسانیم.

وی عنوان کرد: در شرایط فعلی که جهانیان چشم شان به ایران اسلامی و تحولات آن است باید به گونه ای مراسمی مردمی برگزار کنیم تا به دشمنان بی تأثیر بودن تحریم ها را نشان دهیم .

وی اظهار کرد: باید همه مسئولان دستگاههای اجرایی پای کار باشند تا به بهترین نحو مراسم سالگرد شهید مدرس را برگزار کنیم.