افزایش فشار جهانی برای پایان کشتار غزه/جلسه فوق العاده در کابینه نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در ادامه سفر مقامات شناخته شده جهان به خاورمیانه، "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد وارد قاهره شد و امروز سه شنبه و فردا چهارشنبه هم به نوار غزه و اسرائیل می رود.

بان کی مون در مصر خواستار برقراری آتش بس فوری شده و اعلام کرد : حمله زمینی اسرائیل به نوار غزه یک جنگ خطرناک است که باید از آن جلوگیری شود.

او در سفر به مصر با نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب دیدار کرده و قرار است پیش از عزیمت به غزه با "محمد مرسی" رئیس جمهور مصر نیز دیدار کند و در سفر به تل آویو نیز با "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار خواهد کرد.

رویترز در ادامه می نویسد : فشارهای جهانی برای پایان دادن به وضعیت جنگی در غزه در حالی افزایش یافته که شب گذشته نتانیاهو و وزیران کابینه وی در جلسه ای که تا صبح سه شبه به طول کشید در مورد گام بعدی که تل آویو در این خصوص ( جنگ با غزه ) اتخاذ خواهد کرد، بحث و رایزنی کردند.

در همین رابطه یک مقام صهیونیستی که خواست نامش فاش نشود درمورد این جلسه گفت : پیش از حمله زمینی به غزه، نخست وزیر اسرائیل خواهان آن است که بداند آیا از طریق راه های دیپلماتیک امکان رسیدن به آتش بس طولانی مدت وجود دارد یا خیر.

علاوه بر آن "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا نیز به نمایندگی از باراک اوباما رئیس جمهور این کشور، امروز به سرزمین های اشغالی می رود تا درباره راه های پایان دادن به این جنگ که وارد هفتمین روز خود شده با مقامات تل آویو گفتگو کند.

کاخ سفید نیز اعلام کرده که کلینتون دیدارهایی را در رام الله، قاهره و بیت المقدس با مقامات مصر، تشکیلات خودگردان و اسرائیل خواهد داشت.

در همین رابطه یک مقام رژیم صهیونیستی اعلام کرد که کلینتون فراد چهارشنبه با "بنیامین نتانیاهو" دیدار خواهد کرد.

این در حالی است ک شلیک موشک هم از طرف گروه های فلسطینی و هم از جانب رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد و در همین رابطه حماس امروز اعلام کرد : به دلیل آنکه اسرائیل در نیمه شب گذشته 100 محل را مورد حمله قرار داده گروه های فلسطینی نیز 16 موشک به سرزمینهای اشغالی شلیک کرده اند.

از سوی دیگر اسرائیل علاوه بر شلیک موشک اقدام به اعزام تانکها و دیگر تجهیزات نظامی خود به مرز با غزه کرده است.

این تحولات در حالی است که علاوه بر کشورهای خاورمیانه، اتحادیه اروپا، روسیه و آمریکا نیز خواهان پایان دیپلماتیک این وضعیت در منطقه هستند.

برهمین اساس قرار است هیئتی شامل 9 وزیر امور خارجه از کشورهای عربی وارد غزه شوند و درباره راه های پایان دادن به وضعیت فعلی با مقامات غزه گفتگو کنند.

رویترز در ادامه می نویسد : هرگونه راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به وضعیتی جنگی در غزه باید راه حلی باشد که از طریق کشورهای همسایه و تاثیر گذار منطقه خاورمیانه حاصل شده باشد.