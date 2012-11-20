عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: نیروهای آتش نشانی در شبهای محرم در قم به منظور حفظ ایمنی حسینیه شهدا، گلزار شهدا، ورزشگاه حیدریان، حرم مطهر و مدرسه فیضیه مستقر هستند.
وی ادامه داد: در روزهای تاسوعا و عاشورا نیز نیروهای آتش نشانی سراسر اطراف حرم را پوشش داده و به حفظ ایمنی آن می پردازند.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم بیان کرد: در ایام محرم آموزش هایی برای رابطان هیئت های مذهبی در خصوص رعایت نکات ایمنی در نظر گرفته شده است و بروشورهایی نیز به این منظور به تکایا و مساجد شده است.
وی گفت: همه نیروهای آتش نشانی از تمامی چادرهای هیئت های مذهبی در حال بازدید هستند تا بررسی کنند که از نظر ایمنی نواقصی وجود نداشته باشد و در صورت وجود نقص هیئت موظف به رفع نقص است.
جعفری بیان کرد: از مسئولان هیئت های مذهبی و عزاداران درخواست می شود برای محل تجمع عزاداران حتما معبر خروج اضطراری علاوه بر ورودی اصلی پیش بینی شود، همچنین رعایت فاصله مناسب سیم، اتصالات و ادوات برقی از مواد و مصالح قابل اشتعال الزامی است.
وی ادامه داد: قبل از استفاده از وسائل گرمازا از استاندارد و سالم بودن آن اطمینان حاصل شود، در اخذ انشعابات از لوله کشی گاز حتما از شیلنگ های فشار قوی مخصوص و بست مناسب استفاده شود و همچنین در کلیه قسمت ها به ویژه محل طبخ غذا حتما باید به اندازه کافی کپسول های آتش نشانی بسیار موجود باشد و کارکنان با طریقه استفاده از آنها آشنا باشند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم از آموزش نکات ایمنی به رابطان هیئت های مذهبی به منظور بررسی نکات ایمنی آنها خبر داد.
عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: نیروهای آتش نشانی در شبهای محرم در قم به منظور حفظ ایمنی حسینیه شهدا، گلزار شهدا، ورزشگاه حیدریان، حرم مطهر و مدرسه فیضیه مستقر هستند.
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