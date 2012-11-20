آموزش نکات ایمنی به رابطان هیئت های مذهبی

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: نیروهای آتش نشانی در شبهای محرم در قم به منظور حفظ ایمنی حسینیه شهدا، گلزار شهدا، ورزشگاه حیدریان، حرم مطهر و مدرسه فیضیه مستقر هستند.



وی ادامه داد: در روزهای تاسوعا و عاشورا نیز نیروهای آتش نشانی سراسر اطراف حرم را پوشش داده و به حفظ ایمنی آن می پردازند.



مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم بیان کرد: در ایام محرم آموزش هایی برای رابطان هیئت های مذهبی در خصوص رعایت نکات ایمنی در نظر گرفته شده است و بروشورهایی نیز به این منظور به تکایا و مساجد شده است.



وی گفت: همه نیروهای آتش نشانی از تمامی چادرهای هیئت های مذهبی در حال بازدید هستند تا بررسی کنند که از نظر ایمنی نواقصی وجود نداشته باشد و در صورت وجود نقص هیئت موظف به رفع نقص است.



جعفری بیان کرد: از مسئولان هیئت های مذهبی و عزاداران درخواست می شود برای محل تجمع عزاداران حتما معبر خروج اضطراری علاوه بر ورودی اصلی پیش بینی شود، همچنین رعایت فاصله مناسب سیم، اتصالات و ادوات برقی از مواد و مصالح قابل اشتعال الزامی است.



وی ادامه داد: قبل از استفاده از وسائل گرمازا از استاندارد و سالم بودن آن اطمینان حاصل شود، در اخذ انشعابات از لوله کشی گاز حتما از شیلنگ های فشار قوی مخصوص و بست مناسب استفاده شود و همچنین در کلیه قسمت ها به ویژه محل طبخ غذا حتما باید به اندازه کافی کپسول های آتش نشانی بسیار موجود باشد و کارکنان با طریقه استفاده از آنها آشنا باشند.