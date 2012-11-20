قرارداد 49 طرح توسعه کشاورزی در روانسر منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال صفری صبح سه شنبه در نشست ستاد اجرایی طرح توسعه کشاورزی شهرستان روانسر که در فرمانداری روانسر برگزار شد از انعقاد قرارداد 49 پرونده برای دریافت تسهیلات طرح مذکور در این شهرستان، خبر داد.

وی افزود: این قراردادها با اعتباری بالغ بر 52 میلیارد و 913 میلیون ریال منعقد شده است.

وی ادامه داد: کل اعتبارات برای اجرای طرح های توسعه کشاورزی در شهرستان روانسر، 66 میلیارد ریال است و تاکنون 70 درصد این تسهیلات بین بانک های عامل و متقاضیان انعقاد قرارداد شده است.

صفری با بیان اینکه در مجموع 186 طرح کشاورزی در کارگروه های طرح توسعه کشاورزی این شهرستان تصویب شده، افزود: 102 هکتار از اراضی ملی منابع طبیعی نیز به متقاضیان احداث باغ و طرح های کشاورزی واگذار شده است.

فرماندار روانسر گفت: در این هفته سه طرح کشاورزی خرید تراکتور و ادوات کشاورزی و پرورش قارچ با اشتغالزایی 12 نفر و با اعتباری افزون بر شش میلیارد و 882 میلیون ریال به تصویب رسید.