400 هیئت مذهبی فعال در بم فعالیت می کنند

حسین شایق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قدمت عزاداری های ماه محرم در بم اظهار داشت: در حال حاضر 400 هیئت مذهبی در این شهرستان فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: این هیئت ها در مراسم مذهبی ارادت خود به ائمه اطهار( ص) را نشان می دهند.

شایق در خصوص اماکن مذهبی بم اظهار داشت: در این شهرستان امامزاده ها و اماکن متبرکه زیادی داریم که از آنجمله می توان به امامزاده اسیری اشاره کرد.

وی ادامه داد: امامزاده زید، خواجه عسکر، سید طاهرالدین محمد از دیگر اماکن مذهبی بم هستند که از سال 89 مراسم عزاداری امام حسین( ع) در این مکان ها به صورت ویژه ای برگزار می شود.

فرماندار بم گفت: در ماه محرم با توجه به نصب سیستم صوت در مرکز شهر هیئت ها دور هم جمع شده و مراسم عزاداری به صورت سنتی برگزار می شود.

وی ادامه داد: این مراسم تنها با نوای مداحان و سینه و زنجیر زنی همراه است و همین امر باعث شده تا مراسم عزاداری بم مورد توجه سایر نقاط کشور قرار گیرد.

این مسئول تصریح کرد: مراسم عزاداری محرم در شهرستان بم سه سال متوالی از شبکه های مختلف پخش می شود.

وی ادامه داد: ما منتظر حضور میهمانان خارج از شهرستان و استان کرمان در این مراسم هستیم و مراکزی هم در نظرگرفته شده که امیدواریم بتوانیم از این عزیزان میزبانی کنیم.