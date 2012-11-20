امربه معروف و نهی از منکر راه ایجاد فضای نظارت پذیری

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عبودی ظهرسه شنبه در همایش هم اندیشی مدیران و مسئولان بازرسی استان فارس اظهار داشت: جلسه هم اندیشی فصلی مسئولین بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دستگاه­ها اداری استان فارس با هدف ارتقای سلامت اداری دوره خود را برگزار می­ کند.

تاکید بر ارتقای سلامت اداری است

وی تاکید کرد: باید با بررسی عملکرد ها ببینیم تا چه میزان ارزیابی و بازرسی­های ما با امربه معروف و نهی از منکر همسویی دارد ودر این راستا وبرای دستیابی به جامعه اداری سالم تاکید خود را برارتقا سلامت اداری گذاشته ایم.

رئیس مرکز منطقه سه بازرسی کشور با اشاره به اینکه سلامت اداری را جزو معروف قرار دهیم، ادامه داد: برای ارتقای سلامت مبارزه با فساد ادارای لازم است ومدیران و بازرسان باید فساد اداری را جزو منکر و سلامت اداری را جزو معروف قرار دهند.

عبودی بیان کرد: امیدواریم بتوان سربازان شایسته ای برای نهادینه کردن این امر مقدس داشته و تلاش بر استقرار امر به معروف و نهی از منکر داشته باشیم.

وی تصریح کرد: نظارت پذیری در جامعه به لحاظ فردی و اجتماعی نهادینه شده و ما با کمک فرهنگ غنی اسلامی میتوانیم در این راستا گام­های موثری برداریم.

تعامل و همدلی وضعیت سلامت اداری استان را به جایگاه ممتاز می­ رساند

رئیس بازرسی کل استان فارس عنوان کرد:با کمک،تعامل و همدلی می­ توان وضعیت سلامت اداری استان را در کشور به جایگاه ممتاز برسانیم و برگزاری این هم اندیشی گامی موثر برای رسیدن به این هدف است.

عبودی با تاکید بر اینکه بهبود سلامت اداری زمانبر و مستمر است، ادامه داد: با اقدامات مقطعی نمی­توان پیشگیری انجام داد و به بهبود سلامت اداری رسید که براین اساس شاخص هایی به ادارات معرفی و با این معیارها سنجیده می شوند.

وی اعلام کرد: آموزش،مهارت توسعه فرهنگ دینی –اخلاقی، قانون گرایی، شفافیت، پاسخگویی، شایسته سالاری، انظباط اداری و مالی، الگوی مصرف و بهره وری، استقرار توسعه سامانه الکترونیک و فناوری، نظارت و کنترل داخلی از جمله شاخص­های ارزیابی است.

رئیس مرکز منطقه سه بازرسی کشور یادآورشد: با توجه به سند چشم انداز توسعه، لازمه رشد مناسب و کاهش هزینه داشتن بهره وری مناسب است اما ما در استان فارس به حد نصاب مناسب بهره وری نرسیدیم.