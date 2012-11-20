کارشناسان حقوقی دستگاه های استان البرز نیازمند حمایت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله ضیایی فر ظهر سه شنبه در اولین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان البرز که در سالن شهدای البرز استانداری البرز برگزار شد، اظهار داشت: کارشناسان حقوقی ادارات یکی از مهم ترین وظایف و تکلیف ها بر دوششان است بنابراین باید این افراد مورد حمایت قرار گیرند.



وی ادامه داد: میانگین حضور یک مسئول حقوقی در یک اداره شاید کمتر از دو سال باشد.



مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز تصریح کرد: شاید این شخص به دلیل عدم حمایت جذب فضای شخصی می شوند.



ضیایی فر افزود: فشار مالی به کارشناسان حقوقی که پیشنهادهای خوبی را دارند سبب می شود فرد با برخورد غیر منطقی مدیر دستگاه از اداره برود.



مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز گفت: بنابراین این افراد نیازمند حمایت هستند تا با کمترین فشار و پیشنهاد از اداره نروند.

کارشناس حقوقی متخصص در آموزش و پرورش البرز نداریم

مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز گفت: در حال حاضر نیازمند کارشناس حقوقی متخصص در آموزش و پرورش استان البرز هستیم که هم اکنون چنین نیرویی در آموزش و پرورش استان وجود ندارد.



اکبر حلیمی اظهار داشت: ما با رشته و جنسیت نیرو جذب می کنیم بنابراین امکان انتخاب افراد متخصص وجود ندارد.



مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز افزود: حفظ نیروی انسانی مجرب که تجربه و اطلاعات به دست آورده، سخت است.

نشست شورای هماهنگی امور حقوقی در استانداری البرز

وی گفت: تقاضا داریم حقوق، خدمات و پاداش هایی برای این افراد منظور کنند تا بتوانیم این افراد را حفظ کنیم.



مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز تصریح کرد: در حوزه آموزش و پرورش بیشترین املاک و امکانات را داریم ولی نیروی متخصص حقوقی ندارم.



وی افزود: اکثر افراد مشغول به کار دارای مدرک تحصیلی لیسانس فقه هستند.



مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز اظهار داشت: بنابراین نیازمند جذب نیروهای متخصص هستیم تا در این حوزه به کار ببریم.



برگزاری شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان البرز

اولین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان البرز ظهر سه شنبه با حضور اصغر عربیان، لکایی نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور و اکثر مدیران کل استان در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد.

لکایی نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور، سید اصغر برایی نژاد مدیر کل دامپزشکی استان البرز، هدایی پور سرپرست شرکت گاز استان البرز، جوانمردی مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز، امیر یزدی معاون استانداری البرز، حلیمی مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز، مهدی ایران نژاد فرماندار کرج، سعادتی مدیر کل استاندارد البرز، منصور خاکی رئیس جهاد کشاورزی استان البرز، قدرت الله ضیایی فر مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز و برخی از مسئولان حقوقی دستگاه های اجرایی استان در این نشست حضور داشتند.



در ابتدا لکایی نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور سخنرانی و سپس عربیان استاندار البرز در خصوص وظایف کارشناس حقوقی و اجرای قانون و فهم آن در دستگاه های اجرایی سخنرانی کردند.



ضیایی فر مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز، حلیمی مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز و دیگر مدیران استان مشکلات خود را در این نشست بیان کردند.