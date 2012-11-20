حمله جدید به شمال نوار غزه/ یک فلسطینی دیگر شهید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی در دور جدید حملات خود شمال نوارغزه را بمباران کردند که بر اثر این حمله، یک شهروند فلسطینی شهید شد.

حملات رژیم صهیونیستی به نوارغزه وارد هفتمین روز خود شده است.