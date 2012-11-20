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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۳۱

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حمله جدید به شمال نوار غزه/ یک فلسطینی دیگر شهید شد

حمله جدید به شمال نوار غزه/ یک فلسطینی دیگر شهید شد

شبکه های تلویزیونی عرب زبان از حمله جدید ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه و شهادت یک فلسطینی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی در دور جدید حملات خود شمال نوارغزه را بمباران کردند که بر اثر این حمله، یک شهروند فلسطینی شهید شد.

حملات رژیم صهیونیستی به نوارغزه وارد هفتمین روز خود شده است.

کد مطلب 1748549

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