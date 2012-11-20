استفاده از وسایل گازسوز غیراستاندارد علت 35 درصد مرگهای گاز گرفتگی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مشیانه حدادی با بیان این مطلب افزود: با سرد شدن هوا، استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد، سهلانگاری مردم و بستهشدن لولههای بخاری و شومینه به دلیل نداشتن کلاهک موارد گاز گرفتگی افزایش می یابد.
وی گفت: 65 درصد از آمارهای مرگ و میر ناشی از گازگرفتگی ها گویای آن است که علت آن بیتوجهی به استفاده درست از وسایل گازسوز است.
حدادی تصریح کرد: گاز گرفتگی بر اثر استنشاق گاز منواکسید کربن رخ میدهد که رنگ و بو ندارد و مانع رسیدن اکسیژن به مغز و بافتها میشود و این گاز به دلیل سوختن ناقص بخاری و آبگرمکنهای نفتی و گازی، چراغهای خوراک پزی و ذغال ایجاد میشود.
وی در ادامه به نشانه های گازگرفتگی اشاره کرد و گفت: از نشانههای گاز گرفتگی، سردرد، سرگیجه، استفراغ، کاهش سطح هوشیاری و نهایتا اغما و مرگ است.
رئیس اداره پیشگیری از حوادث اورژانس کشور خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از گازگرفتگی باید از خوب کارکردن آبگرمکن، بخاریهای نفتی و گازی، از مکش کامل و مناسب لولههای بخاریهای نفتی و گازی مطمئن شویم.
وی ادامه داد: حتما هر 3 ساعت یک بار در مکانهایی که یکی از سیستمهای گرمایشی آنها شومینه و آبگرمکن است، باید یکی از پنجرههای منزل یا محل کار را به مدت 5 دقیقه بازکنیم تا هوای تازه وارد اتاق شود.
حدادی افزود: در منازلی که از شومینه یا بخاری برای گرمایش استفاده می کنند، درز در و پنجرهها را بطور کامل نبندیم و مسیر دودکش را قبل از راه اندازی بخاری کنترل و طی مدت استفاده به داغ بودن دودکش بخاری توجه کنیم.
وی یادآور شد: از آب گرمکن های دیواری در فضاهای بسته یا فاقد جریان هوا استفاده نکنیم و توجه داشته باشیم، یکی از دلایل شایع گازگرفتگی، آشیانه هایی است که پرندگان روی دودکش بخاری می سازند، پس سری به پشت بام بزنید و از بسته نشدن دهانه دودکش مطمئن شوید.
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