تشکیل پرونده برای سایتهای همسریابی غیرمجاز/ نقص قانونی داریم

سرهنگ علی نیک نفس در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پلیس براساس قانون با سایت های همسریابی که اقدام به ارتکاب جرم مشهود از جمله اشتراک گذاری اطلاعات افراد کنند، برخورد می کند. متاسفانه قانون در این حوزه دارای نقص هایی است که باید هر چه سریعتر رفع شود.

وی ادامه داد: دفتر امور ازدواج وزارت ورزش و جوانان متولی سایت های همسریابی در کشور است و آنها باید ساز و کارهایی را فراهم کنند تا سایت های مجاز و غیرمجاز از یکدیگر تفکیک شوند.

نیک نفس تاکید کرد: پلیس تاکنون پرونده های بسیاری را در خصوص فعالیت سایت های همسریابی غیرمجاز تشکیل داده است و با سایت‌هایی که مرتکب جرم مشهود شده است، برخورد کرده است به طوریکه چندی قبل در سمنان یک سایت همسریابی که دارای 20 هزار عضو بود و اقدام به انتشار اطلاعات می کرد، شناسایی و منهدم شد.

به گفته سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا، متاسفانه در سالهای اخیر فعالیت سایت های همسریابی رشد چشمگیری داشته اند و هر فرد می تواند به راحتی در هر کجا سایتی را در این زمینه راه اندازی کند. باید بتوانیم نقصهای قانون را برطرف کرده و با آئین نامه ها با متخلفان برخورد کنیم.

نیک نفس از افراد جامعه به ویژه بانوان خواست اطلاعات خود را در این سایت ها قرار ندهند؛ چراکه این سایت ها قابل اعتماد نیستد و بعضا اطلاعات آنها به فروش رفته یا مقدمات هتک حیثیت آنها فراهم می‌شود.