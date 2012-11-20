عزاداری مشترک هیئتهای ایران و عراق در مرز شلمچه

سید احمد ابوعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این کار، اقدامی ابتکاری و خودجوش است که از سوی تجار و بازرگانان فعال دو کشور در مرز شلمچه صورت گرفته و در آن شاهد حضور باشکوه دسته ها و هیئتهای مذهبی دو کشور ایران و عراق در مرز شلمچه هستیم.

وی افزود: استقبال از این مراسم بسیار فوق العاده است به گونه ای که از سوی هر کشور حدود 800 نفر برای عزاداری و سینه زنی وارد مرز شلمچه در بخش ایرانی شده اند و یک نمایش باشکوه از پیوند عمیق دو کشور را به نمایش گذاشتند.



ابوعلی عنوان کرد: چنین اقدامی برای اولین بار است که در یکی از این دو کشور صورت می گیرد که در آن عزاداری مشترکی از سوی دو کشور برای امام حسین(ع) انجام شود. ضمن اینکه استقبال از این مراسم باعث می شود ما برای برگزاری عزاداری در مناسبتهای مختلف ترغیب شویم.



نماینده سازمان منطقه آزاد اروند در مرز شلمچه عنوان کرد: بی شک چنین اقدامی باعث افزایش مناسبتهای فرهنگی بین دو کشور ایران و عراق که از مشترکات و رسوم مشترکی برخوردار هستند می شود و افراد حاضر علاقه دارند این حرکت استمرار بیشتری داشته باشد.



ابوعلی تصریح کرد: عشق به امام حسین(ع) باعث شده مردم دو کشور پیوند عجیبی با هم داشته باشند و اسقبال از این مراسم گواه این مدعا است.



وی عنوان کرد: افراد حاضر در این مراسم از ساعت 9 صبح عزاداری خود را آغاز کرده اند و این مراسم تا ساعت 13 و صرف نهار و اقامه نماز به صورت جماعت ادامه خواهد داشت.