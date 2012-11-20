عواقب وخیم تجاوز زمینی به غزه/ اسرائیل به تعهدات بین المللی پایبند باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، بان کی مون امروز در یک کنفرانس خبری مشترک با نبیل العربی در قاهره بدون محکوم کردن تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه که بیش از هزار شهید و زخمی به جا گذاشه است، اظهار داشت : من به نوبه خود از تمام طرفهای درگیر می خواهم به خشونت پایان دهند و تلاشها برای برقراری آتش بس در نوارغزه ادامه یابد.

وی ضمن هشدار درباره هر گونه حمله زمینی رژیم صهیونیستی به نوارغزه گفت : عملیات نظامی اسرائیل پیامدهای خطرناکی به همراه خواهد داشت و سبب تشدید حملات خواهد شد.

دبیرکل سازمان ملل متحد با بیان این مطلب با نادیده گرفتن حق مردم غزه که مورد تجاوز قرار گرفته و باید از خود دفاع کنند، افزود: تمام طرفها باید به قوانین حقوق بشر در راستای تامین امنیت غیرنظامیان احترام بگذارند. پیام من به تمامی طرفهای درگیر واضح است، از شما می خواهم به نزاع پایان دهید چرا که تشدید حملات کل منطقه را به مخاطره خواهد انداخت.

بان کی مون اظهار داشت : به اسرائیل خواهم رفت و از مقامات اسرائیلی خواهم خواست به خشونت پایان دهند و به تعهدات خود طبق قوانین بین الملل پایبند باشند.