محمد علی اسلامی تهیه کننده این مجموعه تلویزیونی در این باره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی روزهای پایانی را سپری می کند. احتمالا این سریال هشتم آذر ماه به پایان می رسد. تدوین همزمان مجموعه نیز توسط میثم مولایی در حال انجام است.

وی ادامه داد: "یک تکه زمین" از شنبه 11 آذر ماه روی آنتن شبکه دو سیما می رود. هم اکنون نیز گروه در زورخانه ای واقع در چیذر مشغول کار هستند. آتیلا پسیانی، داریوش ارجمند، حمید ابراهیمی، کورش تهامی و عنایت بخشی نیز در این لوکیشن جلو دوربین قرار دارند.

در خلاصه این سریال آمده است: حاج حیدر از آن نانواهای قدیم تهران است که هنوز نان سنگکش را توی ترازو می کشد و به دست مردم می دهد. مورد احترام است و همه ازاو و خانواده اش به نیکی یاد می کنند. وی در دهی نزدیک تهران که زادگاهش است قطعه زمینی دارد. روستایی‌ها فروش محصول سالانه خود را به او و خانواده اش سپرده اند. نظم این چرخه از روزی به‌هم می‌خورد که حاج حیدر نانوایی التفات را به دلیل تخلف تعطیل می‌کند.

آتیلا پسیانی‌، داریوش ارجمند، ‌رویا تیموریان‌، شراره دولت‌آبادی‌، پوراندخت مهیمن‌، عنایت بخشی‌، حمید ابراهیمی‌، کوروش تهامی‌، نفیسه روشن، ‌حدیث میرامینی‌، سپیده اعلایی‌، عارف لرستانی از جمله بازیگران اصلی این مجموعه تلویزیونی هستند.

"یک تکه زمین" اولین تجربه سریال‌سازی مهدی کرم‌پور است. وی پیش از این فیلم‌های سینمایی "پل چوبی"، "چه کسی امیر را کشت"، "جایی دیگر" و اپیزود "سیم آخر" فیلم "طهران تهران"را کارگردانی کرده است.

