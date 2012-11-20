حمایت از محصولات بی کیفیت موجب از دست دادن بازارهای خارجی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین شفیعی در دیدار با معاون برنامه ریزی و مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، ضمن تاکید بر لزوم هماهنگی بیش از پیش با استانداری و سایر دستگاه های اجرایی در استان گفت: خط مشی اداره کل استاندارد در استان اصفهان ، همکاری و تعامل سازنده و مثبت با تولیدکنندگان سالم و با کیفیت و برخورد جدی با متخلفین و سوء استفاده کنندگانی است که سلامتی، بهداشت و امنیت مصرف کنندگان را به خطر می اندازند.
وی حمایت های بی مورد و خارج از چهارچوب های قانونی تعریف شده از تعداد محدودی از صنایع بی کیفیت ، موجب از دست دادن بازار های خارجی برشمرد.
شفیعی ادامه داد: بسته های حمایتی صادرات و واردات باعث ورود و خروج برخی از کالاهای بی کیفیت شده و شنیده ها حاکی از این است که در بازار هدف برخی از کشورها نظیر چنین ، ترکیه ، هند و ... نسبت به محصولات ایرانی بی اعتمادی نسبی ایجاد شده و لازم است با نظارت دقیق و همکاری و هماهنگی بیشتر کلیه دستگاه هایی که در امر تولید ، کیفیت و صادرات دستی دارند ،از تکرار موارد اینچنینی جلوگیری بعمل آید.
مدیر اداره کل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد به عنوان تنها متولی امر کیفیت در داخل کشور است که تا کنون بیش از دو هزار و 90 قلم کالا را مشمول استاندارد اجباری اعلام کرده و کد ردیابی که توسط سازمان ملی استاندارد برای کالاهای وارداتی تعریف شده راهکاری مطمئن برای پیشگیری از ورود و توزیع محصولات قاچاق است که در صورت همکاری های بیشتر ، امکان جمع شدن این معضل از بازارهای داخلی میسر خواهد بود.
شفیعی با ذکر این نکته که اداره کل استاندارد ضامن آسایش خاطر و سلامت جسم و جان مردم است، گفت: ورود اداره کل استاندارد به مباحث مناقشه برانگیزی همچون خمیر مرغ ، استاندارد سازی شهربازی ها و ... عندالزوم بابت عمل به تکالیف اجرایی و اجرای قوانین است و در همین راستا از مجموعه استانداری اصفهان انتظار میرود در صورت بروز شکایتی از اداره استاندارد ضمن اطلاع رسانی به ما نظر کارشناسی ، سوابق موضوع و دلایل برخوردهای صورت گرفته را جویا شوند.
نظر شما