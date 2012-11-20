حمایت از محصولات بی کیفیت موجب از دست دادن بازارهای خارجی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین شفیعی در دیدار با معاون برنامه ریزی و مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، ‌ضمن تاکید بر لزوم هماهنگی بیش از پیش با استانداری و سایر دستگاه های اجرایی در استان گفت: خط مشی اداره کل استاندارد در استان اصفهان ، همکاری و تعامل سازنده و مثبت با تولیدکنندگان سالم و با کیفیت و برخورد جدی با متخلفین و سوء استفاده کنندگانی است که سلامتی، بهداشت و امنیت مصرف کنندگان را به خطر می اندازند.

وی حمایت های بی مورد و خارج از چهارچوب های قانونی تعریف شده از تعداد محدودی از صنایع بی کیفیت ، موجب از دست دادن بازار های خارجی برشمرد.

شفیعی ادامه داد: بسته های حمایتی صادرات و واردات باعث ورود و خروج برخی از کالاهای بی کیفیت شده و شنیده ها حاکی از این است که در بازار هدف برخی از کشورها نظیر چنین ، ترکیه ، هند و ... نسبت به محصولات ایرانی بی اعتمادی ‌نسبی ایجاد شده و لازم است با نظارت دقیق و همکاری و هماهنگی بیشتر کلیه دستگاه هایی که در امر تولید ، کیفیت و صادرات دستی دارند ،‌از تکرار موارد اینچنینی جلوگیری بعمل آید .

مدیر اداره کل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد به عنوان تنها متولی امر کیفیت در داخل کشور است که تا کنون بیش از دو هزار و 90 قلم کالا را مشمول استاندارد اجباری اعلام کرده ‌و کد ردیابی که توسط سازمان ملی استاندارد برای کالاهای وارداتی تعریف شده راهکاری مطمئن برای پیشگیری از ورود و توزیع محصولات قاچاق است که در صورت همکاری های بیشتر ، امکان جمع شدن این معضل از بازارهای داخلی میسر خواهد بود .

شفیعی با ذکر این نکته که اداره کل استاندارد ضامن آسایش خاطر و سلامت جسم و جان مردم است، گفت: ورود اداره کل استاندارد به مباحث مناقشه برانگیزی همچون خمیر مرغ ، استاندارد سازی شهربازی ها و ... عندالزوم بابت عمل به تکالیف اجرایی و اجرای قوانین است و در همین راستا از مجموعه استانداری اصفهان انتظار می‌رود در صورت بروز شکایتی از اداره استاندارد ضمن اطلاع رسانی به ما نظر کارشناسی ، سوابق موضوع و دلایل برخوردهای صورت گرفته را جویا شوند.