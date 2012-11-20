بسیج در تحقق آرمان های انقلاب به سوی اهداف متعالی در حرکت است

به گزارش خبرگزاری مهر، ملا عبدالله غفوری ظهر سه شنبه در همایش مشترک ائمه جمعه و جماعات مساجد و فرماندهان پایگاه های مقاومت روانسر افزود: مساجد از ابتدای انقلاب مرکز رشد و شکوفایی جوانان و باعث رشد انقلاب بوده‌اند و پایگاه بسیج همواره به عنوان یکی از ارکان مهم مساجد بوده است.

وی خطاب به روحانیون، متولیان مساجد و فرماندهان بسیج گفت: امروز جمعیت جوان کشور باید با برنامه‌ریزی به سوی محافل دینی و معنویت هدایت شود و در مسیر جذب این نسل باید قدم برداریم و وظیفه متولیان فرهنگی فراهم آوردن بستر مناسب برای این کار است.

وی با بیان اینکه بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در همه عرصه ها راهگشای امت اسلامی و فصل الخطاب برای مسلمانان شیعه و سنی است، گفت: وظیفه شناسی و ادای وظیفه ضامن رستگاری آحاد شهروندان جامعه است.

امام جمعه روانسر افزود: امروز باید رسالت ما وحدت و هماهنگی میان اقشار مختلف برای نقش‌آفرینی در جامعه و هدایت آن باشد چرا که وحدت و عزت مسلمانان مایه سربلندی دین مبین اسلام است.

غفوری، حفظ بصیرت و هوشیاری را ضامن اعتلای انقلاب اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: تلاش برای ماندگاری ارزش‌های انقلاب اسلامی در جامعه، مهم‌ترین وظیفه کنونی روحانیت است و با وجود توطئه‌های دشمنان، امروز در سایه ارشاد و راهنمایی‌های روحانیت بیش از گذشته شاهد وفاق و همدلی بین مسلمانان هستیم.

سرهنگ 'حسین کولیوند'فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه روانسر نیز اقدام های فرهنگی در فضای معنوی مسجد توسط جوانان را مورد تاکید قرار داد و گفت: اکنون که دشمن با جنگ نرم به مقابله با اعتقادات و باورهای ما آمده است مسجد می‌تواند محیطی مناسب برای ورود جوانان به این فضا باشد.

