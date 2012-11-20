جانبداری آشکار وستروله از صهیونیستها / اسرائیل آغازگر حملات نبود!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت، گیدو وستروله در دیدار با شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی خواستار برقراری آتس بس برای پایان درگیریها شد.



وستروله همچنین با جانبداری از اشغالگران قدس گفت : "لازمه این کار توقف شلیک موشک از سوی حماس به اسرائیل است ."



وزیر امور خارجه آلمان در واکنش به این صحبت که درگیریها در غزه با ترور احمد الجعبری از فرماندهان نظامی حماس توسط اسرائیل آغاز شده، این اظهارات را ادعا توصیف کرد که به زعم وی، حقیقت ندارد.



شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی نیز در این دیدار بدون اشاره به جنایات این رژیم در غزه گفت: پیش شرط برقراری آتش بس، توقف شلیک موشک از سوی حماس است.



دیدار با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در دستورکار وستروله قرار داشته است . گمان می رود وستروله در راستای تلاشها برای برقراری آتش بس در غزه سفری نیز به قاهره داشته باشد، ولی هنوز این دیدار تایید نشده است.





