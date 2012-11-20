نمایشگاه دائمی اتحادیه سراسری صنایع دستی در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر عبدلی، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری صنایع دستی کشور با بیان این مطلب گفت: این اقدام با توجه به نامگذاری سال جاری وحمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی انجام شده است.

وی ادامه داد: به منظور اجرایی شدن شعار سال و همچنین توسعه شبکه توزیع آثار صنایع دستی، نمایشگاه مشهد گشایش می یابد.

این مقام مسئول در اتحادیه سراسری صنایع دستی کشور با اشاره به اینکه گشایش این نمایشگاه ها در سایر استان های کشور ادامه می یابد، افزود: بر اساس رتبه بندی و کارشناسی انجام شده، در سایر استان های برتر از لحاظ بازار فروش و سطح گرایش افراد بومی وگردشگران داخلی و خارجی، پایگاه های دائمی عرضه صنایع دستی ایجاد خواهد شد.

عبدلی خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین اهداف اتحادیه صنایع دستی عرضه و فروش صنایع دستی به صورت مستقیم است و سعی می کنیم که آثار برتر صنایع دستی را با قیمت مناسب عرضه کنیم.

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری صنایع دستی کشور یادآور شد: در این نمایشگاه آثار صنایع دستی و هنرهای سنتی تمامی استان های کشور به ارزش 10 میلیارد ریال جمع آوری شده و کلیه آثار با درج برچسب مخصوص کد دار و قیمت های یکپارچه فروشگاه های اتحادیه سراسری صنایع دستی کشور ارایه خواهد شد.